14 giu 2024 18:25

LA MOTOSEGA DI MILEI PROCEDE A RILENTO - IL PRESIDENTE ARGENTINO ULTRA-LIBERISTA HA DOVUTO TARDARE AL G7 PER FAR PASSARE UNA LEGGE SULLE PRIVATIZZAZIONI (APPROVATA PER UN SOLO VOTO). PER LUI È UNA VITTORIA A METÀ: DAL PACCHETTO SONO STATE RIMOSSE LA COMPAGNIA AEREA DI BANDIERA, LE POSTE E IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOFONICO E TELEVISIVO - È IL PRIMO ATTO CHE MILEI RIESCE A FAR APPROVARE, VISTO CHE IL SUO PARTITO È IN NETTA MINORANZA IN PARLAMENTO...