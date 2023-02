MOVIMENTO 5 SCHLEIN! – TRA I GRILLINI L’ENTUSIASMO SI MESCOLA ALLA PREOCCUPAZIONE, DOPO LA VITTORIA DI ELLY SCHLEIN ALLE PRIMARIE DEL PD: MOLTI, COMPRESO CONTE, PENSANO CHE PEPPINIELLO POSSA EGEMONIZZARE IL FRONTE PROGRESSISTA, CON LA SINISTRATA MULTIGENDER A FARE DA GREGARIA. MA ALTRI TEMONO LA COMPETIZIONE A SINISTRA – E PER L’OCCASIONE RICICCIA PURE VIRGINIA RAGGI, CHE SPERA CHE ELLY RUBI VOTI A PEPPINIELLO: “MI SEMBRA CHE LA SCHLEIN ABBIA…”

Estratto dell’articolo di Domenico Di Sanzo per “il Giornale”

M5Schlein. L’Opa grillina sul Pd, fallita con le regionali in Lazio, è riuscita con le primarie che hanno incoronato Elly Schlein. Da Giuseppe Conte a Virginia Raggi e Roberta Lombardi, i pentastellati fanno fatica a trattenere l’entusiasmo per la vittoria della deputata italo -svizzera -statunitense. Ma non è tutto oro ciò che luccica.

Se la maggioranza dei parlamentari accoglie l’elezione di Schlein come una buona notizia […] ci sono alcuni settori del M5s che sono preoccupati da una competizione a sinistra che potrebbe diventare più serrata.

Gli scettici si trovano soprattutto tra i più stretti consiglieri di Conte, che temono un appannamento della figura dell’avvocato del popolo. […] Deputati e senatori erano in ansia da settimane per il risultato del congresso dem. […] I parlamentari hanno paura di sparire e questo aguzza la realpolitik. Conte si trova nel mezzo, tra gli eletti e il suo entourage, però al momento è convinto di poter riallacciare un rapporto con il Nazareno senza contraccolpi sul suo consenso.

Anzi, punta sempre a egemonizzare il fronte progressista, con Schlein come gregaria. E infatti già nella nottata di domenica tende la mano alla deputata di sinistra. […] Un tandem che potrebbe materializzarsi anche sulla guerra in Ucraina. Infatti sul conflitto russo-ucraino Schlein è più vicina a Conte che a Enrico Letta e ai riformisti dem. Gli stellati puntano a spaccare il Pd sulle armi a Kiev. Non a caso la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone pressa subito la neo segretaria sul nervo scoperto dei dem: «Ora cominci a parlare anche di pace».

[…] Rompe il silenzio Virginia Raggi, che spera che Schlein rosicchi voti a Conte: «Mi sembra che la Schlein abbia riportato al centro del Pd temi che avevano dimenticato. Vedere che su questi temi c’è un sentimento comune a tanti partiti non può che far bene a questo Paese». Per un’altra frondista, l’assessore uscente in Regione Lazio Roberta Lombardi, la vittoria di Schlein «è una buona notizia». L’ex deputata tira una frecciata a Conte: «In futuro vorrei un M5s scalabile, con strutture elette dal basso».

