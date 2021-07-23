MOVIMENTO SPAPPOLATO – L’ULTRA-GOVERNISTA DI MAIO FA GLI AUGURI A MATTARELLA SU TWITTER E VIENE SOMMERSO DI PERNACCHIE: "VOLEVI IMPEACHARLO DUE ANNI FA E MO GLI FAI GLI AUGURI!", "CHE REGALO PENSAVI DI FARGLI, UNA BELLA MESSA IN STATO DI ACCUSA PER ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE?" – È L’ENNESIMA PROVA DELLA SPACCATURA ALL’INTERNO DEI GRILLINI, DIVISI TRA LA LINEA CONTE-TRAVAGLIO E QUELLA DRAGHIANA DI LUIGINO…

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politica

"IO HO FATTO DUE DOSI, MA NON MI SENTIREI DI OBBLIGARE NESSUNO A FARLO, ANCHE IN CAMPIDOGLIO" - ECCONE UN ALTRO! ANCHE IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA A ROMA ENRICO MICHETTI FA IL PARACULO SUI VACCINI, IN PIAZZA CON LA MELONI - "LE NOMINE DELLA RAGGI AL TEATRO DELL'OPERA? A FINE MANDATO SI DOVREBBERO LASCIARE IN CAPO AL NUOVO SINDACO" - "L'EMERGENZA RIFIUTI È IL RISULTATO DI UNA BATTAGLIA POLITICA FRA CAMPIDOGLIO E REGIONE LAZIO CHE AVVIENE SULLA PELLE DEI CITTADINI DA TROPPO TEMPO" (E QUINDI LUI COSA HA INTENZIONE DI FARE?)