Augurissimi pic.twitter.com/Tbp9QEhlJL— LaTeVilisione ? (@LaTeVilisione) July 23, 2021
MOVIMENTO SPAPPOLATO – L’ULTRA-GOVERNISTA DI MAIO FA GLI AUGURI A MATTARELLA SU TWITTER E VIENE SOMMERSO DI PERNACCHIE: "VOLEVI IMPEACHARLO DUE ANNI FA E MO GLI FAI GLI AUGURI!", "CHE REGALO PENSAVI DI FARGLI, UNA BELLA MESSA IN STATO DI ACCUSA PER ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE?" – È L’ENNESIMA PROVA DELLA SPACCATURA ALL’INTERNO DEI GRILLINI, DIVISI TRA LA LINEA CONTE-TRAVAGLIO E QUELLA DRAGHIANA DI LUIGINO…-
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TUTTI GLI UOMINI (IN GIRO PER IL MONDO) DEL PRESIDENTE - DUE KENNEDY, AMICI, FINANZIATORI: CHI SONO I VOLTI SCELTI DA BIDEN COME AMBASCIATORI - OLTRE ALLA VEDOVA DI TED KENNEDY (A VIENNA) E A CAROLINE (ASIA O AUSTRALIA), FIGLIA DEL PRESIDENTE JOHN, NELLA SEDE DI PECHINO DOVREBBE ANDARE NICHOLAS BURNS, 65 ANNI, FIGURA A METÀ TRA IL MONDO ACCADEMICO E LE ISTITUZIONI - A LONDRA SAREBBE ATTESA JANE HARTLEY, 71 ANNI, "FUNDRAISER" CON L'AIUTO DEL MARITO...
"IO HO FATTO DUE DOSI, MA NON MI SENTIREI DI OBBLIGARE NESSUNO A FARLO, ANCHE IN CAMPIDOGLIO" - ECCONE UN ALTRO! ANCHE IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA A ROMA ENRICO MICHETTI FA IL PARACULO SUI VACCINI, IN PIAZZA CON LA MELONI - "LE NOMINE DELLA RAGGI AL TEATRO DELL'OPERA? A FINE MANDATO SI DOVREBBERO LASCIARE IN CAPO AL NUOVO SINDACO" - "L'EMERGENZA RIFIUTI È IL RISULTATO DI UNA BATTAGLIA POLITICA FRA CAMPIDOGLIO E REGIONE LAZIO CHE AVVIENE SULLA PELLE DEI CITTADINI DA TROPPO TEMPO" (E QUINDI LUI COSA HA INTENZIONE DI FARE?)
POSTA! - CARO DAGO, BURIONI FA DELL'IRONIA SUI NON VACCINATI CHE "SARANNO CHIUSI IN CASA AGLI ARRESTI DOMICILIARI, COME DEI SORCI", INVECE DOVREBBE FARE UN PO' DI AUTOCRITICA, PERCHÉ PROPRIO PER COLPA DEI VARI ESPERTI, MEDICI, VIROLOGI, CHE UN GIORNO DICONO UNA COSA E IL GIORNO DOPO LA SMENTISCONO, GRAN PARTE DELLA POPOLAZIONE HA DECISO DI NON VACCINARSI, UN PO' PER PAURA, UN PO' PER IGNORANZA...
ALTRO CHE OBAMA, BIDEN CON CUBA STA FACENDO COME TRUMP - NUOVE SANZIONI DEGLI STATI UNITI CONTRO IL REGIME COMUNISTA DELL'AVANA, CON TANTO DI MINACCIA DELLA CASA BIANCA: "È SOLO L'INIZIO" - "SLEEPY JOE" SI ALLONTANA BRUSCAMENTE DALLA FASE DI DISTENSIONE AVVIATA DA BARACK NEL 2015, MA DEVE FRONTEGGIARE LE PRESSIONI INTERNE, COME QUELLE DELLA DEPUTATA DELLA SINISTRA ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ CHE HA CHIESTO PUBBLICAMENTE DI REVOCARE L'EMBARGO...
DAI 5 STELLE ALL’HOTEL A 5 STELLE – MA CHI HA PAGATO LA FESTA DELLA RAGGI ALL’HOTEL BERNINI BRISTOL? ROBERTO SORBELLO, CAPO DEL CERIMONIALE DEL CAMPIDOGLIO SCELTO DA VIRGY NEL 2017, FINITO AL CENTRO DELLE POLEMICHE PER IL REFUSO SULLA TARGA DI CIAMPI - LA CIFRA “DONATA” SI AGGIRA TRA I 5MILA E I 6MILA EURO. MA POTEVA? SECONDO IL REGOLAMENTO COMUNALE DEI DIPENDENTI NON AVREBBE POTUTO SPENDERE IN CADEAU PIÙ DI 150 EURO…