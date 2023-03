MURDOCH E FUGGI (DALLE RESPONSABILITÀ) – IL PROPRIETARIO DI FOX NEWS SCARICA I SUOI ANCHOR, CHE DOPO L’ASSALTO AL CONGRESSO DAVANO MANFORTE ALLE TEORIE COMPLOTTARE DI TRUMP SULLE ELEZIONI RUBATE – LA SOCIETÀ DOMINION, CHE PRODUCE MACCHINE ELETTORALI, CHIEDE 1,6 MILIARDI DI DOLLARI DI DANNI, MA LO “SQUALO” PROVA A LAVARSENE LE MANI, PUR AMMETTENDO CHE SAREBBE POTUTO INTERVENIRE, MA NON LO FECE. TE CREDO I TELESPETTATORI DELLA RETE SONO PIÙ TRUMPIANI DI TRUMP

Estratto dell’articolo di V. Ma. per il “Corriere della Sera”

rupert murdoch

Rupert Murdoch ha ammesso in una deposizione che alcuni commentatori della sua rete Fox News hanno sostenuto le fake news sull’elezione «rubata» a Trump nel 2020. Il magnate australiano ha tuttavia negato che l’emittente conservatrice nel suo complesso abbia promosso una simile accusa. Alla domanda se commentatori quali Sean Hannity, Jeanine Pirro, Lou Dobbs e Maria Bartiromo avessero diffuso quelle tesi, ha risposto: «Le hanno appoggiate». Ma ha aggiunto: «Non la Fox , no».

Murdoch ha testimoniato […] nell’ambito del processo per diffamazione intentato dalla società Dominion, che ha citato in giudizio Fox News per 1,6 miliardi di dollari, accusandola di aver sostenuto le falsità di Trump secondo cui le macchine elettorali dell’azienda erano state utilizzate per truccare il voto nel 2020.

trump murdoch

«A posteriori, avrei voluto che fossimo stati più forti nel denunciarlo», ha aggiunto Murdoch, riconoscendo che dubitava delle accuse trumpiane, e che avrebbe potuto intervenire ma non lo fece. […]

[…] Il network fu il primo ad assegnare la vittoria a Biden in Arizona, dichiarandolo di fatto presidente. Quando Trump rifiutò di riconoscere la sconfitta e attaccò Fox definendola sleale, gli spettatori iniziarono a cambiare canale.

In privato manager e commentatori reagirono con incredulità alle teorie sulle macchine elettorali di Dominion […]. Paul Ryan, ex leader repubblicano ora nel cda di Fox Corporation , supplicò Murdoch e suo figlio Lachlan di mollare Trump e le sue bugie. Il 5 gennaio 2021, il giorno prima dell’assalto al Congresso, Murdoch e la direttrice di Fox News Media Suzanne Scott parlarono di spingere i commentatori a dichiarare che Biden aveva vinto. Ma Scott disse: «In privato lo sanno tutti, ma bisogna stare attenti... a non fare infuriare gli spettatori ».

maria bartiromo rudy giuliani fox news donald trump e ruper murdoch LINDSEY GRAHAM FOX NEWS fox news jeanine pirro STOP THE INSANITY - IL NEW YORK POST DI MURDOCH ABBANDONA TRUMP maria bartiromo fox news