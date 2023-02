10 feb 2023 08:44

MUSK LASCIA GLI UCRAINI SENZA INTERNET – IL FONDATORE DI TESLA HA DECISO DI LIMITARE L’USO DELLA RETE SATELLITARE STARLINK ALL’ESERCITO UCRAINO. LA DECISIONE È STATA PRESA PERCHÉ IL SISTEMA “NON È STATO CREATO PER ESSERE UTILIZZATO COME UN’ARMA”. CHE È SUCCESSO? MUSK SI SAREBBE INCAZZATO PERCHÉ GLI UCRAINI STAREBBERO UTILIZZANDO IL SERVIZIO PER CONTROLLARE I DRONI. ORA FA LA VERGINELLA, MA NON SE LO POTEVA IMMAGINARE PRIMA?