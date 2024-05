MUSK ORMAI È TOTALMENTE TRUMPIZZATO – IL PATRON DI TESLA TWITTA CONTRO LA CONDANNA DEL TYCOON: “È STATO FATTO UN GRANDE DANNO ALLA FIDUCIA DEL PUBBLICO NEL SISTEMA LEGALE AMERICANO” – L’EX FIGLIA PREDILETTA DELL’EX PRESIDENTE, IVANKA, FREDDINA: SI LIMITA A UNA STORIA SU INSTAGRAM CON SCRITTO: “TI VOGLIO BENE, PAPÀ…”

1. ELON MUSK È ASSOLUTAMENTE FURIOSO PER IL VERDETTO DI TRUMP

Traduzione dell'articolo di Dan Ladden-Hall per https://www.thedailybeast.com/

Elon Musk ha criticato il verdetto di condanna per Donald Trump: il boss di Tesla sostiene che si sia trattato di un processo di natura politica.

Dopo che Trump è stato dichiarato colpevole di 34 capi d'accusa per aver falsificato i documenti aziendali in relazione a un piano per mettere a tacere una pornostar e influenzare illegalmente le elezioni del 2016, Musk ha lamentato che l'esito storico del processo è una cattiva notizia per tutti gli americani. "In effetti, oggi è stato fatto un grande danno alla fiducia del pubblico nel sistema legale americano", ha scritto in un post su X.

Il commento di Musk è arrivato in risposta a un altro utente che lamentava il fatto che la prima condanna di un ex presidente non fosse avvenuta a causa delle "guerre in Iraq o in Afghanistan, dei colpi di stato illegali della CIA, dei matrimoni colpiti dai droni o dello spionaggio degli americani", ma piuttosto perché "Trump ha classificato male un pagamento di 130.000 dollari per l’accordo di riservatezza di una pornostar".

A quanto pare, anche Musk considera i crimini di Trump insignificanti e mette in dubbio la legittimità dell'accusa. "Se un ex presidente può essere condannato penalmente per una questione così banale - motivata dalla politica, piuttosto che dalla giustizia - allora chiunque rischia un destino simile", ha scritto.

Il miliardario ha anche condiviso i punti sollevati dal governatore della Florida Ron DeSantis, ex candidato alla nomination presidenziale repubblicana del 2024 e divenuto di recente un sostenitore di Trump, che ha deriso senza sosta DeSantis mentre la sua campagna elettorale andava a rotoli.

"Il verdetto di oggi rappresenta il culmine di un processo legale che è stato piegato alla volontà politica degli attori coinvolti: un procuratore di sinistra, un giudice di parte e una giuria che riflette una delle enclavi più liberali d'America, il tutto nel tentativo di 'incastrare' Donald Trump", ha scritto DeSantis su X.

Ha poi affermato che il caso non sarebbe stato intentato se l'imputato non fosse stato Trump e ha detto che "lo stato di diritto dovrebbe essere applicato in modo spassionato e imparziale, non diventare prigioniero dell'agenda politica di qualche tribunale canguro".

"Ben detto", ha risposto Musk al discorso di DeSantis. Ha anche detto che il verdetto è "davvero preoccupante", aggiungendo: "Il popolo americano nel suo complesso dovrebbe decidere chi è il presidente". Non è chiaro come egli ritenga che il verdetto influisca sulle elezioni: Trump può ancora candidarsi nonostante sia stato condannato.

Il “Wall Street Journal” ha riportato mercoledì che Musk e Trump si sono avvicinati di recente, parlano al telefono diverse volte al mese e discutono di questioni relative a immigrazione, tecnologia e scienza. Il “Journal” ha anche riferito che i due hanno parlato di un possibile ruolo consultivo di Musk nel caso in cui Trump tornasse alla Casa Bianca a novembre, anche se Musk ha negato pubblicamente che ci sia stata una conversazione di questo tipo.

"Non ci sono state discussioni su un mio ruolo in una potenziale presidenza Trump", ha dichiarato giovedì.

2. IVANKA OFFRE SOLO QUATTRO PAROLE DI SOSTEGNO DOPO CHE IL PADRE È STATO CONDANNATO

Traduzione dell'articolo di Rachel Olding per www.thedailybeast.com/

Non si è presentata al processo di Donald Trump, durato sette settimane, per il pagamento di denaro sporco a New York, e Ivanka ha offerto solo quattro parole di sostegno pubblico al padre dopo la storica condanna di giovedì per aver pagato una pornostar.

"Ti voglio bene papà", ha scritto sulla sua storia di Instagram, accompagnata da una foto di lei da bambina con il genitore.

Anche Tiffany è riuscita a recarsi in tribunale martedì, unendosi a Eric e Donald Jr. durante l'arringa finale. Eric era di nuovo in tribunale durante la lettura del verdetto giovedì, mentre il fedele soldato Don Jr. che si era filmato in tribunale un giorno prima mentre complottava con il padre per scrivere tweet cattivi, aveva le dita della tastiera prontissime.

Nelle ore successive al verdetto, Jr. ha pubblicato 14 post su X, sette post su Truth Social, un video su Instagram e quattro post su Facebook a sostegno di papà. "Che stronzate", si è sfogato su X mentre veniva emesso il verdetto. "I Democratici sono riusciti nel loro tentativo, durato anni, di trasformare l'America in un cesso del terzo mondo. Il 5 novembre è la nostra ultima possibilità di salvarla". Melania, nel frattempo, non ha detto nulla.

L'assenza di Ivanka e Melania dalle udienze del processo avrebbe "assolutamente" infastidito Trump, ha ipotizzato la sua ex addetta stampa Stephanie Grisham alla CNN questa settimana. "Questo genere di cose lo avrebbe infastidito", ha detto. "Se la signora Trump non fosse stata presente a qualche evento e la cosa fosse stata notata, ne avrebbe sicuramente parlato con lei. Quindi sono sicura che in questo contesto, la cosa lo preoccupa molto".

Ivanka e suo marito Jared Kushner hanno cercato di prendere le distanze dal ciclone politico che circonda Trump. Dopo essere stati snobbati dai loro amici dell'alta società a New York per il loro lavoro alla Casa Bianca, la coppia si è trasferita in Florida e ha dichiarato che non si sarebbe impegnata nella campagna per la rielezione di Trump nel 2024.

