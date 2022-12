VIENI AVANTI LUIGINO! – L’INCHIESTA SULLO SCANDALO TANGENTI IN EUROPA È UN GROSSO ASSIST PER DI MAIO: IL SUO AVVERSARIO PRINCIPALE PER IL RUOLO DI INVIATO SPECIALE DELL’UE DEL GOLFO È L’EX COMMISSARIO EUROPEO DIMITRIS AVRAMOPOUOLOS, CHE ESCE FORTEMENTE INDEBOLITO DALLA VICENDA, IN QUANTO MEMBRO DEL BOARD DELLA “FIGHT IMPUNITY”, LA ONG DI ANTONIO PANZERI - L’EX BIBITARO SOSTIENE DI AVERE DALLA SUA PARTE ANCHE LA NON OSTILITÀ DI GIORGIA MELONI, CON TANTO DI MESSAGGINI A DIMOSTRARLO: “NON POSSIAMO FARE CAMPAGNA ELETTORALE PER TE, MA NON CI OPPORREMO…”