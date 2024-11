13 nov 2024 15:44

MUSK E TRUMP ORMAI NON SI SEPARANO MANCO PER ANDARE AL GABINETTO – ALL’INCONTRO DI TRUMP CON I PARLAMENTARI REPUBBLICANI CI SARÀ ANCHE ELON MUSK – IL TYCOON VUOLE NOMINARE IL SUPER-FALCO ROBERT LIGHTHIZER COME “ZAR PER IL COMMERCIO” – IL PROCURATORE SPECIALE JACK SMITH, CHE HA INCRIMINATO TRUMP, SI DIMETTERÀ PRIMA DELL’ENTRATA IN CARICA DEL PRESIDENTE - "AXIOS": "TRUMP FARÀ ENTRARE NELLA SALA STAMPA DELLA CASA BIANCA I MEDIA NON CONVENZIONALI ALLINEATI AL MOVIMENTO 'MAGA'"