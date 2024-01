23 gen 2024 08:45

MUTANDE PAZZE IN CIOCIARIA – UN UOMO DI 44 ANNI RISCHIA IL RINVIO A GIUDIZIO PER AVER RUBATO TRENTA REGGISENI E QUARANTA PAIA DI SLIP FEMMINILI, DI VARIA TAGLIA E FORMA: LI PRELEVAVA DAGLI STENDINI DELLE CASE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE – A BECCARLO ERANO STATI I CARABINIERI, CHE L’AVEVANO VISTO ENTRARE IN UN GIARDINO E USCIRNE CON TRE PAIA DI MUTANDE E REGGISENI. A CASA SUA, I MILITARI HANNO TROVATO…