3 gen 2023 17:24

MUTATIS MUTANDA: UNA VOLTA ANDREOTTI ANDAVA NEL CONVENTO DELLE ORSOLINE, ORA CONTE E RENZI FANNO A GARA A CHI CE L'HA PIÙ DI LUSSO (L'ALBERGO) - COME DAGO-RIVELATO, QUEST’ANNO POLITICI, VIP E MILIARDARI SONO TUTTI A CORTINA! CI SONO CONTE E LA SUA “LADY GAGÀ”, OLIVIA, MA ANCHE RENZI, BOSCHI E LA DESTRA DI GOVERNO: LA RUSSA, SANTANCHÉ E CASELLATI CHE SI DEDICA AL KARAOKE – IL SINDACO GONGOLA PER IL RITORNO AI VECCHI TEMPI. E ATTENDE LA MELONI, CHE SAGGIAMENTE NON ANDRÀ IN UNA SUITE AL GRAND HOTEL SAVOIA MA IN UN ALBERGO PIÙ MODESTO TRA TOFANE E CRISTALLO…