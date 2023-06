Estratto da www.leggo.it

francesco rutelli foto di bacco

Da due giorni la scomparsa di Silvio Berlusconi ha monopolizzato il dibattito televisivo, come è normale che sia per via dell'importanza del personaggio, che ha segnato una lunga epoca nella storia del nostro Paese. Ieri allo speciale Tg2 tra gli ospiti c'era l'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, che ha ricordato come la figura dell'ex premier sia stata importante anche nelle carriere di qualcuno dei suoi più acerrimi avversari.

Rutelli ha ricordato di un'evento tenuto in Campidoglio qualche anno fa, in cui tanti esponenti del mondo del cinema salutarono affettuosamente Berlusconi: «Con lui - ricorda - hanno iniziato in tanti. Noi siamo stati avversari, voglio specificarlo: non voglio parlare di lui tracciando un quadro idilliaco. Ma non siamo mai stati avversari in modo distruttivo.

nanni moretti

Per fare qualche esempio Nanni Moretti, uno dei suoi più appassionati avversari, era stato lanciato da Berlusconi che era stato il suo primo produttore. Idem Ettore Scola, Bertolucci, Salvatores. E anche nell'editoria: Roberto Saviano, così come la Guzzanti, iniziarono con Berlusconi come editore».

IL CAIMANO DI NANNI MORETTI nanni moretti ROBERTO SAVIANO AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO roberto saviano ultima puntata che tempo che fa