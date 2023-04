O NAPOLI, O FUORTES! – LE DIMISSIONI DELL’AD RAI POTREBBERO ARRIVARE GIÀ NEL CDA DI DOPODOMANI, QUANDO SARÀ APPROVATO IL BILANCIO. MA TUTTO DIPENDE DALLE GARANZIE CHE OTTERRÀ FUORTES SULL’INCARICO DA SOVRINTENDENTE DEL TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI. IL GOVERNO VUOLE VARARE UN DECRETO AD HOC PER PERMETTERGLI DI SUBENTRARE A STEPHANE LISSNER. IL PROBLEMA SONO I TEMPI: CI VORREBBERO ALMENO UNO-DUE MESI…

Estratto dell’articolo di Antonella Baccaro per il “Corriere della Sera”

L’era di Carlo Fuortes, ad della Rai, si avvia a conclusione. O così potrebbe essere, visto che dopodomani il consiglio di amministrazione è convocato per approvare il bilancio 2022. Atto che sarebbe stato concordato con il governo come l’ultimo del manager, che poi dovrebbe dimettersi.

[…] La tempistica […] prevederebbe che le dimissioni venissero date dopodomani per consentire all’assemblea del 27 aprile di ratificarle e al cda del 5 maggio di nominare già il suo successore: Roberto Sergio, che poi sceglierebbe il direttore generale, Giampaolo Rossi.

Tempi stretti per consentire all’azienda di presentare i palinsesti agli inserzionisti il 28 giugno. Rinviare tutto al cda del 5 maggio […] significherebbe arrivare troppo a ridosso di quella data. Ma il manager di viale Mazzini non ha fretta. Da sempre il suo obiettivo è presentare i dati di bilancio […] e rimettere il mandato quando la prospettiva di un nuovo incarico diventa certa.

E di certo, o quasi, per ora ci sarebbe il posto di sovrintendente del Teatro San Carlo: contatti sarebbero già stati avviati […]. Ma prima va rimosso l’attuale sovrintendente: Stéphane Lissner.

L’escamotage di un decreto che fissi a 70 anni l’età massima per svolgere quel ruolo, età superata da Lissner, potrebbe funzionare. Ma i tempi […] si aggirerebbero intorno a uno-due mesi. Perciò c’è chi scommette che dopodomani in cda non accadrà niente e che Fuortes non mollerà la poltrona prima che venga liberata la prossima.

