Il governo ha deciso: l’Amministratore Delegato della RAI, Carlo Fuortes, va sostituito. E se entro pochi giorni non si dimetterà per il caos esistente in azienda, in settimana ci sarà un nuovo Consiglio dei Ministri nel corso del quale verrà varato un decreto legge-paracadute gli offrirà una nuova e molto onorevole sistemazione.

Un provvedimento che fisserà a 70 anni il limite d’età per il pensionamento dei Sovrintendenti dei teatri italiani. Riguarderà immediatamente l’attuale titolare del San Carlo di Napoli, Stéphane Lissner e Fuortes potrà subito prenderne il posto.

Di sicuro nascerà un contenzioso legale (Lissner lo ha già preannunciato) ma non si riesce proprio a capire perché se a 70 anni possono andare in pensione magistrati e direttori di cattedra universitaria, ciò non possa riguardare anche i Sovrintendenti teatrali che sono di nomina ministeriale.

[…] Domani dovrebbe arrivare l’entità della sanzione che l’AGCOM infliggerà a viale Mazzini per gli impicci della pubblicità occulta al Festival di Sanremo. Per non parlare dello sciopero già proclamato da tutti i sindacati […[, dei ritardi nella definizione del piano industriale, di quelli per il nuovo contratto di servizio […] e nella definizione dei palinsesti autunnali.

Poi, ci sono i problemi riguardanti il crescente strapotere degli agenti, l’affidamento all’esterno di almeno la metà dei programmi, gli allarmanti “sorpassi” di Mediaset negli ascolti […] . E tutto questo senza occuparsi più di tanto della faziosità politica di conduttori strapagati che scelgono opinionisti e ospiti solo se sono -come loro- militanti della sinistra. […]

Per ora, accontentiamoci della decisione politica del governo che è arrivato il momento di mettere mano anche alla riorganizzazione interna della Rai. A cominciare dal numero uno dell’azienda. Che ora sarà sostituito dal Direttore della Radiofonia, Roberto Sergio, con l’ex-consigliere d’amministrazione di FdI Giampaolo Rossi come direttore generale.

Due “interni” che -a differenza di Fuortes- la Rai la conoscono molto bene. E sanno dove mettere le mani.

