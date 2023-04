“MIA SORELLA ARIANNA È STATA SBATTUTA IN PRIMA PAGINA CON ALLUSIONI INDEGNE” – LA FURIA DI GIORGIA MELONI PER LA VIGNETTA DEL “FATTO QUOTIDIANO” CHE, FACENDO RIFERIMENTO ALLO SCIVOLONE DEL COGNATO LOLLOBRIGIDA SULLA “SOSTITUZIONE ETNICA”, RITRAE ARIANNA MELONI A LETTO CON UN UOMO DI COLORE: “UNA DONNA, UNA MADRE, UNA PERSONA LA CUI VITA VIENE USATA E STRACCIATA SOLO PER ATTACCARE UN GOVERNO CONSIDERATO NEMICO” – E ANCHE IL MAI PALUDATO PRESIDENTE DEL SENATO, IGNAZIO LA RUSSA, ATTACCA: “C'È UN LIMITE A TUTTO, ANCHE ALL'INDECENZA. NON È SATIRA, È SPAZZATURA”