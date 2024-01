NASRALLAH, IL SOLITO “CAGHETTA”: DOPO CHE ISRAELE GLI È ENTRATO IN CASA E HA UCCISO IL NUMERO DUE DI HAMAS, L’UNICA COSA CHE RIESCE A DIRE IL LEADER DI HEZBOLLAH È CHE IL “SANGUE E IL SACRIFICIO DEI MARTIRI AVRANNO RIPERCUSSIONI POSITIVE”, E DARE LA COLPA A ISRAELE DEGLI ATTENTATI IN IRAN. ANZI, PRENDE PURE LE DISTANZE DAGLI ATTACCHI DEL 7 OTTOBRE, FATTI DAI SUOI AMICI DI HAMAS: “LE ORGANIZZAZIONI DELLA RESISTENZA AGISCONO IN MODO INDIPENDENTE. CI CONSULTIAMO MA OGNUNA PRENDE LE SUE DECISIONI IN FUNZIONE DEI SUOI INTERESSI”

1. IRAN: NASRALLAH, 'CONDOGLIANZE PER I MARTIRI DI OGGI'

(Adnkronos) - "Rinnoviamo le nostre condoglianze per i martiri di oggi" che sono morti in occasione di un duplice attacco terroristico avvenuto a Kerman, in Iran, sulla strada che porta al cimitero dove è sepolto il generale Qassem Soleimani. "Quello che si è successo oggi a Kerman è un attacco contro chi commemorava l'assassinio di Soleimani: donne, uomini e bambini. Condoglianze alle loro famiglie". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce 'L'Orient - Le Jour' è il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah in occasione di un suo discorso per l'anniversario della morte di Soleimani.

2. MO: NASRALLAH, 'AL-AROURI MORTO DA MARTIRE DURANTE AGGRESSIONE EVIDENTE ISRAELIANA'

(Adnkronos) - "Presentiamo le nostre condoglianze al nostro fratello, il grande sceicco Saleh al-Arouri, vicepresidente dell'ufficio politico di Hamas, che è caduto da martire ieri durante un'evidente aggressione israeliana nella periferia sud di Beirut". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce 'L'Orient - Le Jour' è il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah in occasione di un suo discorso per l'anniversario della morte di Soleimani.

3. MO: NASRALLAH, 'SANGUE E SACRIFICIO MARTIRI AVRANNO RIPERCUSSIONI POSITIVE PER TUTTA L'AREA'

(Adnkronos) - "Il vostro sangue, i vostri sacrifici avranno ripercussioni positive sulla Palestina, sul Libano, sull'Iraq, sulla Siria, sullo Yemen e su tutta la regione". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce 'L'Orient - Le Jour' è il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah in occasione di un suo discorso a Beirut in occasione dell'anniversario della morte del generale irano Qassem Soleimani riferendosi ai 'martiri' morti ultimamente e in particolare al numero 2 di Hamas, Saleh el-Arouri ucciso ieri in un attacco attribuito a Israele.

4. MO: NASRALLAH, 'OGGI SOLEIMANI È PRESENTE CON NOI IN QUESTA BATTAGLIA'

(Adnkronos) - "Vediamo Qassem Soleimani nelle nostre piazze, sui nostri fronti, con i i nostri fucili, con i nostri missili e con le nostre bombe. Nelle lacrime dei bambini e nella pazienza delle donne. Oggi Qassem Soleimani è presente in questa battaglia con forza e quello che vediamo oggi è il frutto dei sacrifici di questo grande leader da quando ha preso il commando della Forza Quds". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce 'L'Orient - Le Jour' è il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah in occasione di un suo discorso a Beirut in occasione dell'anniversario della morte del generale iraniano Qassem Soleimani.

5. MO: NASRALLAH, 'OGNI ORGANIZZAZIONE INDIPENDENTE, NON SAPEVAMO DI 7/10'

(Adnkronos) - "Le organizzazioni della resistenza agiscono in modo indipendente, l'una dall'altra, ognuna nel proprio paese. Ci consultiamo ma ognuno prende le sue decisioni in funzione dei suoi interessi e di quelli della propria popolazione". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce 'L'Orient - Le Jour' è il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah in occasione di un suo discorso a Beirut in occasione dell'anniversario della morte del generale iraniano Qassem Soleimani. "L'operazione 'Diluvio al-Aqsa del 7 ottobre - sottolinea Nasrallah - era un'operazione palestinese di cui non eravamo al corrente, non lo dico per prendere le distanze da questa operazione".

6. MO: NASRALLAH, 'ASSE RESISTENZA HA VISIONE STRATEGICA, OBIETTIVI E NEMICI CHIARI'

(Adnkronos) - "L'asse della resistenza si incontra su concetti e su una chiara visione strategica. Gli obiettivi e i nemici sono chiari. E' chiaro quale è l'interesse dei popoli della regione". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce 'L'Orient - Le Jour' è il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah in occasione di un suo discorso a Beirut in occasione dell'anniversario della morte del generale iraniano Qassem Soleimani.

7. MO: NASRALLAH, 'ISRAELE HA FALLITO SUL PIANO MORALE, HAMAS HA PIÙ FORTE SOSTEGNO SUA STORIA'

(Adnkronos) - "Israele ha completamente fallito sul piano morale. Israele che assassina donne e bambini, che affama la gente e detiene il titolo di più grande genocida della storia morale": "Hamas ha il più forte sostegno della sua storia all'interno della popolazione palestinese ed è un grande risultato. L'immagine di Israele nel mondo è crollata". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce 'L'Orient - Le Jour' è il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah in occasione di un suo discorso a Beirut in occasione dell'anniversario della morte del generale iraniano Qassem Soleimani.

8. MO: NASRALLAH, 'IN ULTIMI 3 MESI DURO COLPO AGLI SFORZI DI NORMALIZZAZIONE DI ISRAELE'

(Adnkronos) - "Quello che è successo durante questi tre mesi ha portato un duro colpo agli sforzi di normalizzazione" con Israele "che erano in corso". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce 'L'Orient - Le Jour' è il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah in occasione di un suo discorso a Beirut in occasione dell'anniversario della morte del generale iraniano Qassem Soleimani. "L'operazione diluvio di Al-Aqsa ha portato alla fine della strategia di deterrenza di Israele", sottolinea il leader di Hezbollah.

9. MO: NASRALLAH A GALLANT, 'NON RIUSCIRETE A RAGGIUNGERE I VOSTRI OBIETTIVI DI GUERRA'

(Adnkronos) - "Non riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi di guerra, se Dio lo vuole". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce 'L'Orient - Le Jour' è il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah in occasione di un suo discorso a Beirut in occasione dell'anniversario della morte del generale iraniano Qassem Soleimani rivolgendosi al ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant.

Nasrallah, 'la resistenza in Libano è più pronta che mai'

(ANSA) - "La resistenza" armata di Hezbollah "in Libano è più pronta che mai ad affrontare il nemico": lo ha detto il leader degli Hezbollah libanesi, Hasan Nasrallah, nell'atteso discorso trasmesso in diretta tv da una località segreta.

Nasrallah, 'Israele è Stato artificiale incollato sulla carta'

(ANSA) - "Israele è uno Stato artificiale, incollato con lo scotch sulla carta della regione": lo ha detto il leader degli Hezbollah libanesi, Hasan Nasrallah, nel tanto atteso discorso trasmesso in diretta tv da una località segreta. "I suoi abitanti hanno le più diverse nazionalità e la valigia sempre pronta per andarsene", ha aggiunto Nasrallah. "Gli altri popoli della regione, i libanesi, i siriani, gli iracheni, gli yemeniti, rimangono nonostante le guerre e le catastrofi che si sono abbattute su di loro", ha affermato.

