NATALE CON BAGARRE A PALERMO: DURANTE UN CONSIGLIO COMUNALE DEL CAPOLUOGO SICILIANO, IL CAPOGRUPPO DI FRATELLI D'ITALIA, GIUSEPPE MILAZZO, È SALTATO SUI BANCHI PER INVEIRE CONTRO IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE MANCUSO – PRIMA HA SBRAITATO, CHIEDENDO LA CHIUSURA DELLA SEDUTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE, POI SI È INFURIATO E HA PROVATO A SCIPPARE DI MANO IL MICROFONO A MANCUSO… – VIDEO

Estratto dell'articolo di www.rainews.it

Caos al consiglio comunale di Palermo […] durante la chiama dell'appello dei presenti.

Il capogruppo di Fratelli d'Italia Giuseppe Milazzo, che è anche europarlamentare di FdI, è saltato sui banchi polemizzando con il vicepresidente Giuseppe Mancuso.

Milazzo avrebbe chiesto la chiusura della seduta per la mancanza del numero legale, ma la sua richiesta non sarebbe stata accolta. Mancuso aveva appena cercato di riportare tutti alla calma: “Un attimo, io non do la parola a nessuno. O ci calmiamo o non do la parola a nessuno. Diamo la parola solo se c'è serenità”.

A quel punto Milazzo è saltato sul banco della presidenza, strappando di mano il microfono a Mancuso. La seduta, iniziata da poco più di mezz'ora, è stata chiusa.

