NATO DI FATTO – IL PARLAMENTO FINLANDESE HA VOTATO A FAVORE DELL’ADESIONE ALLA NATO – LA MOSSA GENIALE DI PUTIN DI INVADERE L’UCRAINA HA SCATENATO I PAESI BALTICI, DA SEMPRE NEUTRALI. E COSÌ “MAD VLAD”, CHE HA FATTO GUERRA PERCHÉ L’ALLEANZA ATLANTICA SI STAVA ALLARGANDO TROPPO, ORA SI TROVA CIRCONDATO. CHE FARÀ ORA?

sanna marin

FINLANDIA, IL PARLAMENTO VOTA A FAVORE DELL’ADESIONE ALLA NATO

Da www.lastampa.it

Il Parlamento finlandese ha votato a favore dell'adesione del paese alla Nato. Lo riportano diversi media, tra cui Ateo Breaking. Il ministro degli Esteri Pekka Haavisto aveva ribadito nei giorni scorsi quanto fosse importante che la Finlandia e la Svezia decidessero sull'adesione alla Nato più o mento in contemporanea, in riferimento a possibili reazioni della Russia.

VLADIMIR PUTIN E L'ADESIONE DI FINLANDIA E SVEZIA ALLA NATO - MEME

FINLANDIA, IL PARLAMENTO DISCUTE LA MOZIONE DI ADESIONE ALLA NATO

Da www.rainews.it

Una scelta che non piace ovviamente a Mosca: con l'ingresso di Helsinki tra gli Alleati, ha minacciato nei giorni scorsi il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, “non sarà più possibile parlare di status non nucleare nel Baltico. L'equilibrio dovrà essere ripristinato".

Da tempo si parlava del possibile ingresso della Finlandia nell’Alleanza atlantica. L’annuncio formale da parte della premier Sanna Marin è giunto sull'onda della preoccupazione che, fuori dalla Nato, quello che Mosca ha fatto con l’Ucraina possa ripetersi un’altra volta.

magdalena andersson

Si tratta di un evento impensabile fino all'anno scorso, come aveva già avuto modo di dire il Segretario Generale per gli Affari Esteri Matti Anttonen in un incontro con la stampa all'ambasciata di Finlandia di tre settimane fa. E' uno sviluppo che segue il cambio di opinione nella maggior parte della popolazione dopo l'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina.

Per quanto riguarda la Svezia, Stoccolma presenterà la richiesta al vertice della Nato in programma per il 29 e 30 giugno a Madrid. L'obiettivo della premier Magdalena Andersson, scrive Svd, è che il Paese entri nell'Alleanza a giugno di quest'anno.

