NATO È TRATTO - TRUMP RIBADISCE IL CONCETTO PER I DURI D’ORECCHI: “NON PROTEGGEREMO I PAESI DELLA NATO MOROSI. HO DETTO, ‘GUARDATE, SE NON PAGHERANNO NON LI PROTEGGEREMO, OK?’. E BIDEN HA RISPOSTO: ‘OH, È COSÌ BRUTTO. È COSÌ TERRIBILE’. NO, NESSUNO STA PAGANDO I SUOI CONTI. NON VI PROTEGGERÒ…”

Trump insiste, 'non proteggeremo i Paesi Nato morosi'

DONALD TRUMP

(ANSA) - Donald Trump ha rilanciato ieri sera in un comizio in South Carolina la sua minaccia, se diventerà nuovamente presidente, di non proteggere i Paesi Nato morosi, ossia quelli che non pagano la giusta quota all'Alleanza. "Ho detto, 'guardate, se non pagheranno, non li proteggeremo, ok?' E Biden ha risposto 'Oh, è così brutto. È così terribile che Trump abbia detto ciò'. No, nessuno sta pagando i suoi conti", ha raccontato alla folla dei suoi fan. "Un capo di Stato ha detto 'questo significa che se non paghiamo i conti, non ci proteggerete?' Questo è esattamente ciò che significa. Non vi proteggerò", ha aggiunto.

