LA NATO SI ALLARGA E MOSCA S'INCAZZA – DOMANI LA FINLANDIA DIVENTERÀ UFFICIALMENTE IL 31ESIMO PAESE A FAR PARTE DELL’ALLEANZA ATLANTICA. STOLTENBERG ESULTA: “SARÀ UNA BUONA GIORNATA PER LA SICUREZZA DI TUTTI" – E IL CREMLINO ANNUNCIA SUBITO UNA REAZIONE ARMATA: “LA RUSSIA RAFFORZERÀ LE SUE DIFESE NELL'OVEST DEL PAESE. E SE FORZE E MEZZI DI ALTRI MEMBRI DELLA NATO VERRANNO DISPIEGATI SUL TERRITORIO FINLANDESE…”

Estratto dell'articolo da www.ansa.it

ingresso della finlandia nella nato

La Russia rafforzerà le sue difese nell'ovest e nel nord-ovest del Paese in risposta all'ingresso della Finlandia nella Nato. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Alexander Grushko all'agenzia Ria Novosti.

"Parte delle misure - ha aggiunto Grushko - sono già stata annunciate. Rafforzeremo il nostro potenziale nelle direzioni ovest e nord-ovest. Se forze e mezzi di altri membri della Nato verranno dispiegati sul territorio finlandese, adotteremo passi ulteriori per garantire la sicurezza militare della Russia".

cartelli russi al confine con la finlandia

"È una settimana storica: domani daremo il benvenuto alla Finlandia come 31esimo alleato, alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta e sarà una buona giornata per la sicurezza di tutti". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. […]

SAULI NLINISTO RECEP TAYYIP ERDOGAN confine finlandia russia SAULI NLINISTO RECEP TAYYIP ERDOGAN PETTERI ORPO