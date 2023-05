NAZARENO, ABBIAMO UN PROBLEMA: ALLE AMMINISTRATIVE NON C’E’ STATO ALCUN EFFETTO SCHLEIN. LE ALLEANZE COL M5S 5 SONO UN FLOP CON I 5 STELLE IN CADUTA LIBERA – IL RIFORMISTA DARIO NARDELLA INCALZA ELLY SUI BALLOTTAGGI: “NON CI PUÒ ESSERE UNA SCELTA CENTRALIZZATA DECISA IN UNA STANZA A ROMA” – E A VICENZA POSSAMAI NON VUOLE SCHLEIN AI COMIZI: È CONVINTO DI AVERE PIÙ POSSIBILITÀ DI FARCELA SENZA L’APPOGGIO DEI BIG DEL SUO PARTITO…

Elly Schlein è convinta che il Pd possa vincere ai ballottaggi: «Siamo pronti a prendere la rincorsa», annuncia la segretaria dem nella conferenza stampa con il responsabile Enti Locali Davide Baruffi e con Igor Taruffi, che guida l’Organizzazione del partito. La leader è soddisfatta e non lo nasconde: «Noi avanziamo, il partito è in ottima salute, mentre la destra frena ed è in difficoltà», spiega. E Baruffi aggiunge: «Non so se ci sia stato l’effetto Schlein su questo voto, ma scuramente non c’è stato l’effetto Meloni».

Certo, il Pd, come osserva la segretaria, è il primo partito in quasi tutti i capoluoghi in cui si è votato (tranne a Treviso e Latina, precisa Baruffi), ma Schlein sa che questo non basta, perché la vera sfida, adesso, è quella dei ballottaggi. È perciò necessario allargare i consensi. La segretaria lo sa e per questa ragione vorrebbe riuscire a tenere dei comizi anche con i leader delle «altre forze che sono alternative alla destra». Cioè Movimento 5 stelle, Azione e Italia viva.

«Un canale di confronto con il M5S e con le altre forze alternative alla destra per costruire accordi è già aperto», fa sapere Baruffi nel corso della conferenza stampa. Infatti questo dossier è affidato proprio al responsabile Enti Locali, che si è già messo prontamente al lavoro per riuscire a siglare accordi comune per comune.

Anche se i 5 stelle sono in caduta libera, per vincere al secondo turno servono anche le loro esigue percentuali. L’idea è quella di creare intese sui territori per i ballottaggi. Anche perché, come avverte Dario Nardella, non ci può essere «una scelta centralizzata decisa in una stanza a Roma».

Adesso bisognerà vedere cosa risponderanno gli altri leader alla disponibilità manifestata da Schlein. Intanto però arriva un «no» non solo ai comizi con i leader nazionali, ma anche alla stessa Schlein. A pronunciarlo è Giacomo Possamai,il candidato dem che è andato al ballottaggio a Vicenza. Nessuna polemica con la segretaria, per carità, però Possamai è convinto di avere più possibilità di farcela senza l’appoggio dei big del suo partito.

