AL NAZARENO SONO INCAZZATI NERI CON EUGENIO GIANI – LUNEDÌ IL GOVERNATORE DELLA TOSCANA SI È SPERTICATO IN LODI VERSO MATTEO SALVINI, DURANTE UN EVENTO A PISA: “CONDIVIDO E APPREZZO LA SUA LOGICA DEL FARE. HO VISTO UN PIGLIO CHE SPOSO” – IL “CAPITONE” HA RILANCIATO TRONFIO, SUI SOCIAL, IL VIDEO DI ELOGI, E NEL PD SI STA SCATENANDO L’INFERNO. I VERTICI DEM NON HANNO PER NIENTE GRADITO L’USCITA (CHE FANNO, LO CACCIANO?) - VIDEO

Estratto dell’articolo di Ernesto Ferrara per www.repubblica.it

eugenio giani con matteo salvini

Il ministro Matteo Salvini? “Ho grande rispetto perchè io di lui in questi sei mesi condivido e apprezzo quella logica del fare, in cui io mi ritrovo”. Parola di Eugenio Giani. Cioè del governatore Pd della Toscana.

Sta facendo molto discutere e girando di chat in chat tra i dirigenti dem toscani e non solo il video in cui si sente il presidente regionale toscano riempire di complimenti il leader leghista. Proprio Salvini, il titolare delle Infrastrutture del governo Meloni, lo ha pubblicato sui social nelle scorse ore, con tanto di suo commento e faccina sorridente allegata: “E se lo dice anche il governatore Pd della Toscana vuol dire che stiamo lavorando tanto e bene...”.

eugenio giani loda matteo salvini

L'episodio risale a lunedì scorso 17 aprile. Salvini era a Pisa in tour elettorale, invitato a intervenire all'Unione degli Industriali davanti ad una platea di imprenditori e categorie economiche sul tema strategico delle infrastrutture. E Giani ha colto al balzo l'occasione per un elogio al ministro.

“[…] Ho visto un piglio che io sposo e mi piace e sono convinto che con interventi mirati possiamo dare in tempi sufficientemente brevi delle risposte ai toscani” dice Giani. Salvini apprezza. Pubblica il video su Instagram. E sotto i commenti degli utenti: “Ora lo cacciano dal Pd vedrai...”. E un altro: “Finalmente uno del Pd di buonsenso e intelligente”. Ma tra i dirigenti del Pd schleiniano aleggia un certo sgomento: "Non ci credo" è il più morbido dei commenti.

meme su eugenio giani by giani c'era 13 EUGENIO GIANI MEME

eugenio giani con matteo salvini eugenio giani loda matteo salvini eugenio giani loda matteo salvini

eugenio giani meme by giani c'era 3 eugenio giani meme by giani c'era 2 meme su eugenio giani by giani c'era 4 meme su eugenio giani by giani c'era 10 meme su eugenio giani by giani c'era 17