IL NAZISMO NON PASSA MAI DI MODA – IN AMERICA SONO UN PO' CONFUSI: L’ALTRO GIORNO TRUMP AVEVA ACCUSATO BIDEN DI “IMITARE HITLER E MUSSOLINI”, OGGI È “SLEEPY JOE” CHE ACCUSA IL RIVALE DI UTILIZZARE UNA RETORICA SIMILE A QUELLA DELLA GERMANIA NAZISTA” – POI IL PRESIDENTE S’ALLARGA UN PO’ TROPPO: “DA QUANDO L’HO SFIDATO FACCIA A FACCIA, NON ABBIAMO SMESSO DI VINCERE”. OCCHIO, C’È SEMPRE UNA PRIMA VOLTA…

(ANSA) - In un evento di raccolta fondi ieri sera a San Francisco, Joe Biden ha attaccato direttamente Donald Trump, paragonando la sua retorica a quella della Germania nazista e affermando che il tycoon "non deve diventare presidente". Il presidente ha citato in particolare le recenti frasi in cui Trump ha definito gli oppositori "parassiti" ed evocato l'avvelenamento del sangue americano.

"Negli ultimi giorni - ha detto Biden - Trump ha detto che quando tornerà' al potere darà la caccia a tutti coloro che gli si oppongono e spazzerà via quelli che lui chiama i parassiti in America, cita i parassiti in America, una frase specifica perché ha solo un significato specifico. Questo è il linguaggio che avete sentito nella Germania nazista negli anni '30. Questa è addirittura la prima volta. Trump ha recentemente parlato anche del fatto che il sangue americano è stato avvelenato. Il sangue in America è stato avvelenato. Ancora una volta, riecheggia le stesse frasi usate nella Germania nazista".

BIDEN, DA QUANDO HO SFIDATO TRUMP MAI SMESSO DI VINCERE

(ANSA) - Joe Biden resta fiducioso nella sua agenda e nella sua capacità di trainare i dem alla vittoria. "La stampa e gli esperti - ha detto in un evento di raccolta fondi ieri sera a San Francisco - possono continuare a sorprendersi quanto vogliono. Ma da quando sono uscito allo scoperto per sfidare faccia a faccia Donald Trump, noi non abbiamo smesso di vincere e lui non ha smesso di perdere. Lasciate che vi dica una cosa che è vera. Ci siamo stancati di Trump. La verità è che quel tizio non si stanca di perdere".

(ANSA) - WASHINGTON, 13 NOV - Il team elettorale di Joe Biden ha accusato Donald Trump di "imitare" Adolf Hitler e Benito Mussolini paragonando i suoi oppositori politici a "parassiti". Sabato, durante una manifestazione elettorale in occasione del Veterans day, l'ex presidente ed ora frontrunner repubblicano alle presidenziali, ha promesso di "sradicare i comunisti, i marxisti, i fascisti e i teppisti della sinistra radicale che vivono come parassiti nel nostro Paese". "Donald Trump ha imitato il linguaggio autocratico di Adolf Hitler e Benito Mussolini", ha commentato Ammar Moussa, portavoce della campagna di Biden.

