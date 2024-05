È CADUTA LA LINGUA A “BEPPE-MAO” – COME MAI IL GENOVESE BEPPE GRILLO, DI FRONTE ALLA TANGENTOPOLI AL PESTO CHE COINVOLGE IL CENTRODESTRA, RIMANE IN SILENZIO? IN ALTRI TEMPI “L’ELEVATO DI TORNO” AVREBBE URLATO IL SUO VAFFA CONTRO I POLITICI CORROTTI, E INVECE ORA NISBA – LA VERA RAGIONE? GRILLO DEVE TUTELARE LA “SUA FAMIGLIA”. CIOÈ IL FIGLIO CIRO, A PROCESSO PER VIOLENZA SESSUALE… - QUANDO NEL

Estratto dell’articolo di Emanuele Buzzi per il “Corriere della Sera”

[…] L’inchiesta giudiziaria che ha scosso la Liguria ha suscitato centinaia di reazioni nel mondo della politica. Ma Beppe Grillo sembra non curarsene.

Il garante del Movimento 5 Stelle ha mostrato privatamente a chi lo ha sentito il suo disappunto per quello che sta accadendo, ma non ha fatto (al momento) nessun post, nessuna battuta, nessun commento a caldo. Ha scritto sul suo blog […] ma ha preferito occuparsi del «colore del nulla», analizzando la società secondo la teoria dei colori di Goethe.

Non è che Grillo, volto genovese di Sant’Ilario, non abbia a cuore le questioni liguri e non ha nemmeno problemi ad attaccare Giovanni Toti. Correva l’anno 2015, Toti era all’inizio del suo primo mandato da governatore e l’allora leader 5 Stelle attaccava, rilanciando le parole di Alice Salvatore, capogruppo M5S in Regione: «Come mai non si sente più parlare di ‘ndrangheta in Liguria? Come mai ora tutto tace in Liguria? Non si fanno più inchieste sulla criminalità organizzata? Toti ha forse risolto […] ogni problema sulla malavita organizzata nella nostra terra?».

Ora, invece, nonostante il clamore dell’inchiesta, nemmeno una parola. Grillo non vuole intervenire nel dibattito, ha scelto di rimanere in un cono d’ombra (mediatico). Intervenire direttamente avrebbe puntato su di lui le luci della ribalta. Ma il garante 5 Stelle non lo desidera, almeno per un paio di motivi.

Grillo ha scelto di tenere un basso profilo rispetto alla politica, concentrandosi sul suo nuovo spettacolo, Io sono un altro . Nessun intervento. Nemmeno sabato, quando Giuseppe Conte ha preso parte (contestato) a Genova alla manifestazione anti corruzione di tutte le associazioni liguri. Il Grillo politico lascia spazio al Grillo showman.

Forse al limite c’è la tentazione di fare una battuta. L’occasione: lo show di stasera a Bologna. Ma, appunto, solo una battuta sul palco, non una presa d’atto politica.

[…] C’è anche un secondo motivo dietro alla scelta: Grillo non vuole innescare un cortocircuito in grado di toccare le vicende personali e della sua famiglia. Una forma di tutela per il rispetto dei suoi cari.

L’imperativo è stemperare le eventuali pressioni. «Beppe da tempo ha intrapreso una strada, il suo ruolo nel Movimento ormai è da arbitro super partes , padre nobile. La querelle politica non è più all’ordine del giorno», dice chi lo conosce bene. «Certo poi ci sono sempre i suoi guizzi, ma questa è un’altra storia». […]

