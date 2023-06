È COMINCIATO “L’ESILIO” DI PRIGOZHIN – IL JET PRIVATO DEL CAPO DELLA WAGNER È ATTERRATO ALLE 6.40, ORA LOCALE, A MINSK, IN BIELORUSSIA. POCHI MINUTI DOPO UN ALTRO AEREO È ATTERRATO ALLO STESSO AEROPORTO DA SAN PIETROBURGO. CHI C’ERA A BORDO? – CHE INTENZIONI HANNO PUTIN E LUKASHENKO? INTANTO, IN BIELORUSSIA STANNO COSTRUENDO UN CAMPO MILITARE PER OSPITARE 8MILA MERCENARI…

evgeny prigozhin

1. MEDIA, L'AEREO PRIVATO DI PRIGOZHIN È ATTERRATO A MINSK

(ANSA) - Il jet privato del capo del gruppo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, è atterrato all'aeroporto militare di Machulishchi, vicino a Minsk, in Bielorussia. Lo riferisce Ukrainska Pravda. L'aereo, scrive, è arrivato all'aeroporto alle 6.40, ora locale, da Rostov sul Don. Pochi minuti dopo un altro jet è atterrato allo stesso aeroporto da San Pietroburgo.

2. I TIMORI DI UE E NATO PER LE MOSSE DI MINSK «UN CAMPO MILITARE PER I SOLDATI WAGNER»

Estratto dell’articolo di Gaia Cesare per “il Giornale”

lukashenko putin

La Polonia ha già rafforzato i controlli al confine con la Bielorussia, la Germania dispiegherà in Lituania, in modo permanente, una robusta brigata di 4mila soldati. Ma Vilnius vuole di più. Preoccupata di un «vicino imprevedibile e pericoloso» come la Russia e di una Bielorussia sempre più addentro alle dinamiche putiniane, la Lituania chiede anche alla Nato di «preparare piani molto specifici per rafforzare il fianco orientale».

Cresce la paura in Europa, specie lungo i confini «caldi». Con la Russia, ora anche la Bielorussia spaventa sempre più, dopo che il presidente Aleksandr Lukashenko si è ritagliato il ruolo di grande mediatore, per fermare la «marcia su Mosca» di Prigozhin, e anche di «custode», almeno per ora, della latitanza a tre stelle del boss ribelle. […]

vladimir putin parla alla nazione dopo il colpo di stato di prigozhin

[…] A confermare le più fosche previsioni è arrivata ieri anche la notizia del via alla costruzione di un campo militare, proprio in Bielorussia, capace di ospitare 8mila mercenari della Wagner. Il giornale indipendente bielorusso Verstkaha racconta che i lavori sono già cominciati a Osipovichi, a 200 chilometri dal confine con l’Ucraina.

[…] Notizia che non basta a far dormire sonni tranquilli Paesi Baltici, Polonia ed Europa tutta, dove crescono i timori per il ruolo che Minsk rivestirà, d’ora in poi, sul palcoscenico o nelle retrovie belliche. «Dobbiamo monitorare la situazione con attenzione - insiste il ministro lituano - perché, se così sarà, è chiaro che ci troveremo davanti a uno scenario simile a quanto accaduto prima del 24 febbraio 2022», quando la Bielorussia fece da testa di ponte per l’attacco dell’Ucraina da nord e il tentato golpe a Kiev.

evgenij prigozhin e vladimir putin 3

«Abbiamo visto sabato- conclude Landsbergis- che un’unità militare ha impiegato appena mezza giornata per arrivare a 200 km da Mosca. Ora è facile capire con quanta facilità potrebbe attraversare la Bielorussia e minacciare direttamente la Lituania». […] Previsioni inquietanti, ancora di più se si pensa al dispiegamento, appena due settimane fa, delle atomiche russe, sotto il controllo di Mosca, sul territorio bielorusso.

lukashenko putin

Per Lukashenko si tratta di ordigni tre volte più potenti della bomba di Hiroshima. Potrebbero colpire Kiev, Varsavia e Vilnius in due minuti e, in poco più, le altre città europee. Nato e Stati Uniti ne sono consapevoli, pur rassicurando di non avere «alcun segnale» che il Cremlino intenda usarle. […]

prigozhin minaccia putin soldati del gruppo wagner a rostov sul don vladimir putin e aleksandr lukashenko il 9 maggio 2023 a mosca soldato della brigata wagner per le strade di rostov sul don I PIANI AMANO IL SILENZIO - MESSAGGIO SUL GRUPPO TELEGRAM DELLA WAGNER, GREY ZONE polizia all ingresso della piazza rossa a mosca soldati del gruppo wagner lasciano rostov sul don