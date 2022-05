LA BUROCRAZIA TI TOGLIE LE ENERGIE, ANCHE QUELLE RINNOVABILI – LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE PER LA SVOLTA GREEN IN ITALIA SONO SCHIZZATE DA 84 A 575: 170 PER L'EOLICO E 405 PER IL FOTOVOLTAICO - PECCATO CHE PER IL VIA LIBERA AGLI IMPIANTI DI ENERGIA PULITA SERVANO 5 ANNI E LE IMPRESE FANNO MARCIA INDIETRO: BASTA IL NO DI UN COMUNE E SALTA TUTTO - IL GOVERNO È CORSO AI RIPARI CON IL DL SEMPLIFICAZIONI PRIMA E POI CON IL DL ENERGIA CON UNA SERIE DI INTERVENTI PER ACCORCIARE I TEMPI DI UN QUINTO (MA QUI CI VUOLE LA BACCHETTA MAGICA!)