È PARTITA LA RINCORSA DI NIKKI HALEY? – SECONDO UN SONDAGGIO DELLA “CBS”, L’EX GOVERNATRICE DELLA CAROLINA DEL SUD STA COLMANDO IL DIVARIO CON DONALD TRUMP IN NEW HAMPSHIRE, IL PRIMO STATO IN CUI SI VOTERÀ ALLE PRIMARIE. IL 29% DEGLI ELETTORI LA VOTEREBBE, MENTRE IL 44% SOSTIENE ANCORA TRUMP: È ANCORA LUNGA, E LA 51ENNE HALEY È GIÀ ORA CONSIDERATA LA PIÙ “SIMPATICA” E “RAGIONEVOLE” DEL LOTTO…

Nikki Haley sta colmando il divario con l'ex presidente Donald Trump in uno Stato chiave per il voto anticipato. Un sondaggio CBS News/YouGov pubblicato domenica ha rilevato che il 29% dei probabili elettori delle primarie del GOP in New Hampshire voterebbe per Haley, mentre il 44% ha dichiarato di sostenere Trump.

È l'ultima buona notizia per Haley dallo Stato del granito, dove ha recentemente ricevuto l'ambito appoggio del governatore Chris Sununu, che si è impegnato a sostenere "al 110 per cento" l'ex governatore della Carolina del Sud in vista delle primarie del 23 gennaio.

Gli elettori del New Hampshire intervistati considerano Haley il candidato più "simpatico" e "ragionevole" nella corsa alle primarie e il 53% la descrive come "preparata", rispetto al 54% di Trump.

L'appoggio di Sununu e l'ascesa di Haley nello Stato sono stati un duro colpo per il governatore del New Jersey Chris Christie, che ha puntato il successo o il fallimento della sua campagna elettorale sul primo Stato delle primarie nazionali. Ma il sondaggio ha portato un barlume di buone notizie per Christie: il suo 10% tra gli elettori del New Hampshire significa che si è ufficialmente qualificato per un invito al dibattito della CNN del 21 gennaio nel New Hampshire, secondo l'analisi di POLITICO.

Sebbene il sostegno di Trump sia ancora forte nello Stato, Sununu ha detto domenica che gli elettori stanno ancora aspettando di prendere le loro decisioni. "Molte decisioni non saranno prese fino alle ultime due settimane e in New Hampshire si tratta solo di risultati", ha detto il governatore repubblicano durante un'intervista con Haley andata in onda su "This Week" della ABC.

In Iowa, tuttavia, Trump è ancora in testa e Haley è in ritardo rispetto al governatore della Florida Ron DeSantis, che vanta l'appoggio del governatore dell'Iowa Kim Reynolds. Secondo il sondaggio, il 58% dei probabili partecipanti ai caucus sostiene Trump, mentre il 22% appoggia DeSantis e il 13% Haley.

CBS ha intervistato 855 elettori registrati in New Hampshire e 1.054 in Iowa dall'8 al 15 dicembre. Gli intervistati in ciascuno Stato sono stati selezionati da diversi panel online e i risultati tra i probabili elettori repubblicani dei caucus e delle primarie avevano un margine di errore di +/-6,1 punti in Iowa e +/-5,5 punti in New Hampshire.

