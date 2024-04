3 apr 2024 19:07

È PARTITO IL CONTO ALLA ROVESCIA PER FAR FUORI NETANYAHU – BENNY GANTZ, LEADER CENTRISTA E MINISTRO “MODERATO” DEL GABINETTO DI GUERRA, CHIEDE UFFICIALMENTE LE ELEZIONI ANTICIPATE: “DOVREMMO CONCORDARE UNA DATA PER SETTEMBRE PROSSIMO. LE ELEZIONI PREMETTERANNO AI CITTADINI DI SAPERE CHE SI RINNOVERÀ LA FIDUCIA TRA NOI E QUESTO EVITERÀ UNA SPACCATURA” – DETTAGLIO NON SECONDARIO: GANTZ È IN TESTA A TUTTI I SONDAGGI. CHE FARÀ ORA "BIBI"? COME SI MUOVE, SBAGLIA...