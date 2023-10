È SEMPRE COLPA DEGLI AMERICANI – L’AMBASCIATORE DEL QATAR NEGLI USA, MESHAL BIN HAMAD AL THANI, RICORDA COME FU APERTO L’UFFICIO POLITICO DI HAMAS NEL PAESE DEL GOLFO: “ERA IL 2012, LO APRIMMO DOPO UNA RICHIESTA DI WASHINGTON DI STABILIRE LINEE DI COMUNICAZIONE CON L’ORGANIZZAZIONE” – “I FONDI ALLA STRISCIA DI GAZA SONO STATI CONSEGNATI IN PIENO COORDINAMENTO CON ISRAELE, USA E ONU”

1. GAZA: BLINKEN, CON PREMIER QATAR DISCUSSO NECESSITÀ ALTRI AIUTI

(ANSA) - Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato di aver discusso con il premier e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, della "necessità di aumentare l'assistenza umanitaria per Gaza". In un post sul suo account X, Blinken ha aggiunto che gli Stati Uniti "apprezzano il lavoro del Qatar per garantire l'uscita del nostro popolo da Gaza e il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas".

2. "È WASHINGTON CHE CI HA CHIESTO DI SOSTENERE I LEADER ISLAMISTI"

Estratto dell’articolo di Roberta Zunini per “il Fatto quotidiano”

“L’ufficio politico di Hamas in Qatar è stato aperto nel 2012 dopo una richiesta di Washington di stabilire linee di comunicazione indirette” con l’organizzazione jihadista.

Lo ha affermato l’ambasciatore del Qatar negli Stati Uniti, Meshal bin Hamad Al Thani – membro della famiglia dello sceicco Tamim Al Thani, signore e padrone dello Stato – in un articolo pubblicato sul Wall Street Journal.

L’ambasciatore ha inoltre sottolineato che tutti i fondi trasferiti dal Qatar alla Striscia di Gaza nel corso degli anni sono stati consegnati “in pieno coordinamento con Israele, gli Stati Uniti e le agenzie delle Nazioni Unite come il Programma alimentare mondiale e il Coordinatore speciale per il processo di pace in Medio Oriente”.

L’ambasciatore [….] ha dichiarato inoltre che è “profondamente inquietante che false narrazioni sul Qatar siano emerse nei media con l’apparente intenzione di intensificare il conflitto. Narrazioni che creano ostacoli agli sforzi di mediazione e mirano a far deragliare i negoziati”. […]

