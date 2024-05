9 mag 2024 19:58

È SEMPRE GOVERNO VS TOGHE – IL MINISTRO DELLA DIFESA, GUIDO CROSETTO, VA ALL’ATTACCO SULLA TANGENTOPOLI AL PESTO: “CON LA LOGICA USATA PER TOTI POSSONO ARRESTARE LA QUASI TOTALITÀ DEI SINDACI, DEI PRESIDENTI DI REGIONE, DEI DIRIGENTI PUBBLICI. SUPPONGO POTREBBERO ANCHE ARRESTARE LA MAGGIOR PARTE DEI MAGISTRATI” – “LA CARCERAZIONE PREVENTIVA NON NASCE COME STRUMENTO DI INTIMIDAZIONE MA PER IMPEDIRE LA REITERAZIONE DI REATI GRAVI. NON È QUESTO IL CASO…”