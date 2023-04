“CHE ELLY SCHLEIN ABBIA BISOGNO D’AIUTO PER IL LOOK COMUNQUE È INNEGABILE”

Lollobastardo@Lollobast

Elly Schlein, leader della sinistra, ha un consulente d'immagine che a quanto pare costa 300 euro l'ora.

Non credo ci sia da aggiungere altro

Mario Seminerio@Phastidio

Basta col pauperismo, la sinistra riparta dal personal shopper Enrica Chicchio, la personal shopper di Schlein: "Via l'eskimo, ora ha il trench.

Elly come le dive di Hollywood.

Le mie tariffe? Da 140 a 300 euro l'ora" –

la Repubblica

Le frasi di Osho@lefrasidiosho

Open to armocromia #EllySchlein #Opentomeraviglia

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Quindi Bonaccini può avere chi gli consiglia la forma di occhiali o sopracciglia, ma Elly Schlein non può avere chi le consigli quali colori le donino di più. Bah.

Luca Bizzarri@LucaBizzarri

“Elly io quella dei colori non la direi, ma che ti frega?”

Non gliel’ha detto nessuno

#nonhannounamico

Antonello Piroso@Apndp

Quando posi per il #magazine “di #moda”

Quando confondi la popolarità con il consenso

Quando pensi sia opportuno essere #vogue, è l’inizio della fine

O la fine dell’inizio

#pd #elly #EllySchlein #vogue

(la fretta è sempre una cattiva consigliera: avevo letto #vanityfair, #sorry)

Francesco Canino@fraversion

certo che se di un'intervista chilometrica, tutti riprendono solo il passaggio relativo alla consulenza di un'armocromista, qualche domanda sulla strategia comunicativa me la farei.

#EllySchlein

Paolo Giordano@IlPaoloGiordano

Elly Schlein ha scelto il magazine giusto per il proprio pubblico di riferimento, dov’è la polemica?

#EllySchlein @ellyesse @vogue_italia

Riccardo Puglisi@ricpuglisi

Non lo sapete che l'ARMOCROMIA è la strategia giusta per far crescere i salari reali in Italia?

Esercito di Cruciani@EsercitoCrucian

La segretaria del Popolo, dei ceti meno abbienti, delle periferie, dei poveracci ed emarginati, Butta 300 euri l'ora per ricostruirsi un outfit accettabile

E con che risultati...

Maria@mariamarilucen

Chiederei a #EllySchlein di considerare per tutti noi il #dirittoallamoda e il #Dirittoalleleganza, e di creare un sistema, magari al posto degli introvabili medici di base, ove un #personalshopper ci guidi nella #armocromia in modo da risolvere gran parte dei nostri problemi.

Luca Angiolini - ordoliberista da divano@l_angiolini

#EllySchlein quando i contenuti fanno spazio al "trench del sarto" il #SalarioMinimo del consulente Stylist 300€

Agatha@Qua_Agatha

Sei di sinistra se...

KOMPAGNI...

è primavera togliete l'eskimo e indossate il trench oppure telefonate al vs personal shopper da 300 euro all'ora per ulteriori consigli

#EllySchlein #VOGUE

Stefano Ventura@Ventura_Stefano

Elly Schlein posa per Vogue e spiega di avere una consulente d’immagine esperta in armocromia.

Ci manca solo che racconti che tipo di caviale preferisce, proprio molto di sinistra eh

#Schlein #vogue

Benedetta Frucci@BenedettaFrucci

Non mi meraviglio del fatto che Schlein abbia una consulente d’immagine ben remunerata: è la sinistra woke e ztl, che vuole la patrimoniale ambientalista sulla classe media.

Via i diritti sociali, porte aperte all’utero in affitto.

Così trendy da meritare un’intervista su Vogue.

HaStataLaSostituzioneEtnica@Nonha_stata

Fino a mo' le avete dato della cessa e ora vi lamentate perché ha un consulente d'immagine?

#EllySchlein

cc@concettaconsoli

Che #EllySchlein abbia bisogno d’aiuto per il look comunque è innegabile #Vogue

Veronica Valli@Rory_V

Ma che stagione è #EllySchlein ?

Per me autunna.

Fa Bio @ilquietoridere

L’Italia è una Repubblica Armocratica, fondata sul consulente d’immagine! #Armocromia #Redditodieleganza

Enzo@EnzoCare2

Il #PD riparte dalla #armocromia

#EllySchlein

Assia Neumann Dayan@AssiaVonNeumann

Però se Schlein non ci dice che stagione è il messaggio non è efficace.

Alfonso Celotto@AlfonsoCelotto

Oggi ho finalmente capito cosa manca nella mia vita: la #armocromia

Giulia Blasi@Giulia_B

No, i maschi quel problema non ce l'hanno, si vestono sempre uguali e nessuno ci fa caso. Noi sì. Perché quello che indossiamo dice chi siamo, e basta sbagliare un outfit che si parla solo di quello.

Giulia Blasi@Giulia_B

(No, io non l'avrei detto, almeno non senza contestualizzarlo, ma mi pare proprio un pretesto per attaccarla.)

Giuseppe Candela@GiusCandela

Si è persa le prese per il culo di Bonaccini. Dal cambio look allo stile tamarro, dagli occhiali a goccia alle sopracciglia (con tanto di servizio de Le Iene). Farne sempre una questione di sessismo a cosa porta? Perché non ammettere che Schlein ha cannato la comunicazione?

