NE HO PIENE LE STAFF! – IN TRE MESI SI È REGISTRATA UNA FUGA IN MASSA DI PORTAVOCE, CAPI DI GABINETTO E COLLABORATORI DEI MINISTRI DEL GOVERNO MELONI – L'ULTIMA A MOLLARE È STATA NICOLETTA SANTUCCI: HA SALUTATO DANIELA SANTANCHÉ NEL PIENO DELLA BUFERA PER IL CASO “REPORT” – PRIMA C'ERANO STATI GLI ADDII DEI MEMBRI DELLO STAFF DI URSO, SANGIULIANO E VALDITARA – IL RECORD DI MARCO VENTURA, DURATO MENO DI UNA SETTIMANA AL SEGUITO DELLA BERNINI – MENTRE MARIO SECHI, COME DAGO-DIXIT, SCAPPA DAL CAOS DI PALAZZO CHIGI PER APPRODARE A “LIBERO”…

Estratto dell'articolo di Niccolò Carratelli per “La Stampa”

GIORGIA MELONI E MARIO SECHI A LONDRA

Comunicare il governo più a destra della storia repubblicana non deve essere facile. L'addio di Mario Sechi, il più rumoroso, è solo l'ultimo di una lunga serie, iniziata praticamente subito dopo l'insediamento di Giorgia Meloni. Portavoce di ministri, capi dell'ufficio stampa o di gabinetto, segretari particolari: evidentemente si aspettavano modalità di lavoro e rapporti professionali diversi [...]

Il record spetta a Marco Ventura, durato meno di una settimana in qualità di portavoce della ministra dell'Università Anna Maria Bernini. Peraltro, già reduce da una fine burrascosa del suo incarico come consigliere per la comunicazione dell'allora presidente del Senato Elisabetta Casellati.

ALFONSO CELOTTO

A proposito della ministra per le Riforme, a fine gennaio è stata abbandonata dal suo capo di gabinetto: Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale, avrebbe dovuto contribuire alla messa a terra del presidenzialismo, ma il carattere difficile di Casellati ha colpito ancora.

GERARDO PELOSI

In quegli stessi giorni sono arrivate le dimissioni di Gerardo Pelosi, portavoce del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che in un colpo solo ha perso anche la sua segretaria particolare Valentina Colucci. Incomprensioni legate a un annuncio troppo frettoloso sull'accordo con i benzinai, sui cui ci sono versioni divergenti, ma che aveva messo in difficoltà Urso di fronte alla premier Meloni.

valentina colucci

Un mese dopo, all'inizio di marzo, sono arrivate altre due dimissioni, quasi in contemporanea. Quelle di Giovanni Sallusti (nipote del direttore di Libero Alessandro), che ha lasciato il posto da portavoce del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. E quelle di Marina Nalesso, giornalista nota per aver condotto il Tg2 con un vistoso crocifisso attaccato al collo, che ha rinunciato a fare da portavoce al ministro della Cultura (e suo ex direttore in Rai) Gennaro Sangiuliano.

[...]

L'ultima a mollare, in questi giorni, è stata Nicoletta Santucci: dopo soli tre mesi, ha salutato Daniela Santanché e il ministero del Turismo. Professionista con una certa esperienza alle spalle, già portavoce di Lorenzo Guerini ministro della Difesa, Santucci forse ha colto qualche segnale negativo sulla vicenda che ha travolto Santanché.

nicoletta santucci

[...]

Il prossimo a fare gli scatoloni, salvo sorprese sarà appunto Sechi, il cui rapporto con Meloni e con la sua cerchia ristretta non è mai davvero decollato. Per lui, dopo tre mesi complicati nei corridoi di Palazzo Chigi, si profila la poltrona di direttore di Libero. Sempre meglio che fare il portavoce.

GIACOMO SALLUSTI marina nalesso in onda con il crocifisso 1 marina nalesso in onda con il crocifisso 2

MARIO SECHI ANGELUCCI LIBERO – POSTER MACONDO nicoletta santucci mario sechi parla con i giornalisti a palazzo chigi