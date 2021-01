LA 'VIA TRUCIS' DI GIUSEPPE CONTE: HA DAVANTI TRE STAZIONI PRIMA DI ESSERE CROCIFISSO - LA PRIMA: ACCETTA TUTTE LE RICHIESTE DI ITALIA VIVA. IL CONTE BIS PROSEGUE IL SUO CAMMINO MA CON UN PREMIER DEBOLISSIMO - LA SECONDA: RENZI NON SI ACCONTENTA DELLA SCONFITTA TOTALE DI CONTE SUL RECOVERY-SERVIZI-MES E TOGLIE LA FIDUCIA. A QUESTO PUNTO VA IN SCENA IL CONTE TER CON RIMPASTONE DI NUOVI MINISTRI. E CONTE TORNEREBBE A FARE IL PASSACARTE COME AI TEMPI SALVINI-DI MAIO - LA TERZA: SE CONTE NON ACCETTA LA DISFATTA, C’È UN NUOVO GOVERNO ‘ISTITUZIONALE’ BY MATTARELLA, CON MARTA CARTABIA PREMIER E DRAGHI SUPERMINISTRO DELL’ECONOMIA