NEANCHE PIU’ IN PORTOGALLO POSSIAMO ANDARE PER PAGARE MENO TASSE – LISBONA DICE STOP ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I PENSIONATI STRANIERI: "MISURA INGIUSTA E INGIUSTIFICATA" - LA DECISIONE, ANNUNCIATA DAL PRIMO MINISTRO SOCIALISTA ANTONIO COSTA, SCATTERÀ GIÀ ALL’INIZIO DEL 2024 - IL REGIME DI AGEVOLAZIONI RESTA PERÒ IN VIGORE PER QUEI PENSIONATI CHE GIÀ LO HANNO OTTENUTO…