8 mar 2023 14:41

NEED FOR SPID: PER UNA VOLTA CHE IN ITALIA QUALCOSA FUNZIONA, LO ROTTAMIAMO – IL GOVERNO TIRA DRITTO SULLA RIFORMA DELL’IDENTITÀ DIGITALE: IL SISTEMA SPID SARÀ FUSO CON LA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – AI GESTORI, CHE FORNISCONO LO SPID A 34 MILIONI DI PERSONE, SARÀ FORNITO UN SOSTEGNO ECONOMICO PER CONTINUARE A OFFRIRE IL SERVIZIO FINO A GIUGNO, POI SI RAGIONERÀ SU UN’APPLICAZIONE UNICA…