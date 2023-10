NELL'EUROMATCH SALVINI VS MELONI, IL CAPITONE VINCE AI PUNTI IL PRIMO ROUND – IL LEGHISTA GODE PER L'OTTIMO RISULTATO DELL'ESTREMA DESTRA AFD NELLE ELEZIONI REGIONALI TEDESCHE: “È IL SECONDO PARTITO IN GERMANIA E LE PEN È IN TESTA AI SONDAGGI IN FRANCIA. COME SI PUO’ PENSARE DI PORRE VETI ALLE FORZE PIÙ VOTATE NEI DUE MAGGIORI PAESI EUROPEI?” – LA SORA GIORGIA MASTICA AMARO. E NON SI ESPONE PER IL SUO ALLEATO MORAWIECKI IN VISTA DEL VOTO IN POLONIA DI DOMENICA. ANCHE PERCHÉ IL PPE, CON CUI LA DUCETTA VORREBBE STRINGERE UN ALLEANZA A BRUXELLES, È SCHIERATO A SOSTEGNO DI TUSK…

Estratto dell’articolo di Valerio Valentini per “Il Foglio”

Succede perfino questo: che nella Lega si citi Bertolt Brecht. La frase è nota: “Il Comitato centrale ha deciso: poiché il popolo non è d’accordo, bisogna nominare un nuovo popolo”. Ed è a quella frase, a quella provocazione, che Matteo Salvini s’aggrappa, all’indomani del voto regionale in Germania, per rilanciare la sua sfida a Giorgia Meloni. “AfD si afferma come secondo partito in Germania”, ragiona coi suoi confidenti il leader del Carroccio. “E se si considera che il Rassemblement National è in testa ai sondaggi in Francia, mi chiedo come si possa pensare di porre veti alle forze più votate nei due maggiori paesi europei”.

Rieccola, la battaglia di Salvini. Rieccola la competizione interna alla destra italiana, con Meloni che si muove sul filo e Antonio Tajani che fa il controcanto al collega vicepremier. Per quanto può durare? Durerà, in effetti. Almeno fino a giugno.

[…] il ministro degli Esteri non ha neppure bisogno di leggere le agenzie coi commenti dei leghisti al voto in Assia e in Baviera per ribadire che “è una questione di valori, prima ancora che di consenso: con gli estremisti, con chi propone classi differenziate per i bambini disabili, come può il Ppe cercare un dialogo?”.

Il riferimento è all’AfD, ovviamente. E però, a sentire che Tajani ne fa una questione di principio, Stefano Candiani, leghista tutto d’un pezzo, scuote il capo: “La politica si fa con numeri e idee. Non coi veti e col vuoto”.

Realpolitik, insomma. Solo che pure sul modo d’intenderla, la realpolitik, tra Lega e FI si fa a capocciate. Perché se per Tajani “tanto più forte sarà la minaccia estremista, tanto più risoluta sarà la definizione del perimetro delle alleanze da parte dei partiti europeisti egemoni a Bruxelles”, insomma maggioranza Ursula a profusione, per la Lega, dice chi raccoglie le riflessioni di Lorenzo Fontana, presidente della Camera e responsabile Esteri del partito, la dinamica è opposta.

“Perché questa conventio ad excludendum non potrà esercitarsi per sempre su partiti che rappresentano porzioni enormi di popolo europeo, e questo i partiti della destra cosiddetta moderata o lo capiscono per tempo oppure saranno travolti”: ecco la sintesi dei ragionamenti attribuiti a Fontana, che del resto è stato il più convincente dei consiglieri di Salvini nel persuaderlo a non cercare la svolta al centro, il dialogo col Ppe auspicato da Giancarlo Giorgetti o Riccardo Molinari, e a ribadire il collocamento della Lega nel gruppo degli ultrasovranisti.

Di qui l’invito a Pontida per Marine Le Pen; di qui l’esultanza per l’AfD a ridosso del 15 per cento nel Land di Monaco, oltre il 18 in quello di Francoforte. Di qui, insomma, il progetto di “attaccare Meloni da destra”, anche con trovate più o meno spericolate sul fronte della diplomazia europea.

Inevitabile che Meloni sia inquieta. Prova, da un lato, a ridimensionare le trovate di Salvini. “Che ha tutto il diritto ad essere contento del risultato dell’AfD visto che è un suo alleato europeo”, prosegue non a caso Calovini, “ma quello che emerge è il rafforzamento della Cdu in Assia così come la tenuta della Csu in Baviera che avvengono in un contesto in cui non c’è alleanza con i socialisti: un rafforzamento delle forze conservatrici quando queste non governano con le sinistre ed è la linea che cercheremo di portare anche in Europa”.

D’altro canto, nel recitare la parte dell’intransigente senza remore, Salvini costringe Meloni a misurare ogni mossa col metro di chi potrebbe rimproverarle l’abiura, l’adesione all’europeismo delle grandi coalizioni. E’ in questa strettoia che la premier è costretta a pensare sul da farsi, in questa settimana.

Perché domenica si vota in Polonia, e il suo amico e alleato del PiS, il premier uscente Mateusz Morawiecki, ci terrebbe eccome a un rinnovato sostegno da parte della “cara Giorgia”. Solo che a Varsavia si gioca una partita che attraversa l’intero centrodestra europeo, visto che il Ppe è tutto schierato a sostegno di Donald Tusk, che di Morawiecki è acerrimo rivale. E Meloni sta lì, nel mezzo tra gli amici di sempre che non vuole abbandonare e quelli di domani con cui non vuole compromettersi. E a Palazzo Chigi dicono che no, non si esporrà. Forse anche per scaramanzia. Lo ha fatto per Vox, in Spagna, e non è andata bene.

