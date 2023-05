NESSUN COLPO DI SCENA A LEONARDO: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI HA CONFERMATO LE SCELTE DEL GOVERNO – NOMINATO ALLA PRESIDENZA L’AMBASCIATORE STEFANO PONTECORVO, MENTRE LO “SCIENZIATO” ROBERTO CINGOLANI ASSUME IL DOPPIO INCARICO DI AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE (STILE MAURO MORETTI) – L'EX MINISTRO SARÀ AFFIANCATO DA UN CONDIRETTORE GENERALE “FORTE”, LORENZO MARIANI, L'UOMO CHE CROSETTO AVREBBE VOLUTO ALLA GUIDA DELL'AZIENDA – LASCIANO LA DIRIGENZA I FEDELISSIMI DI PROFUMO...

Giudo Paglia per https://sassate.it/

ROBERTO CINGOLANI

L’accordo tra i nuovi vertici, messo a punto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato rispettato ed ora Leonardo può ripartire per tornare ad essere l’eccellenza dell’industria italiana dei bei tempi. Non certo quelli del “ferroviere” Mauro Moretti e del “banchiere etico” Alessandro Profumo, in arte “Arrogance”.

L’assemblea degli azionisti dell’ex-Finmeccanica, ha oggi nominato alla presidenza l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, come amministratore delegato l’ex-ministro Roberto Cingolani e tutti i nuovi componenti del Consiglio d’Amministrazione, così come designati dal MEF.

LORENZO MARIANI

Cingolani, ma solo per motivi strettamente contributivi e pensionistici, ricoprirà anche la carica di direttore generale dell’azienda, venendo però affiancato da un condirettore generale “forte” (e unico) nella persona di Lorenzo Mariani.

Per lui si tratta di un ritorno trionfale, dopo l’esilio dorato in MBDA deciso da Profumo per motivi di gelosia nei confronti del miglior manager di cui l’azienda potesse disporre. E difatti non è un mistero che proprio Crosetto avrebbe di gran lunga preferito lui come AD al posto di Cingolani (sostenuto invece con la premier Giorgia Meloni da Mario Draghi e dal riconfermato presidente dell’ENI, Claudio De Scalzi).

l ambasciatore stefano pontecorvo foto di bacco (3)

Mariani, comunque, può dirsi più che soddisfatto. Perché è dal CdA che ha direttamente ricevuto le sue deleghe. Deleghe pesanti, avendo ottenuto di avere sotto di se’ tutte le direzioni operative e quindi la supervisione sulla politica industriale, più quelle sul commerciale e gli acquisti del gruppo.

Così, mentre il presidente Pontecorvo potrà contare sui rapporti con i media e l’internal auditing, l’AD Cingolani avrà tutto il tempo per concentrarsi sulle strategie, l’innovazione e le nuove tecnologie.

mario draghi roberto cingolani

L’arrivo in piazza Montegrappa di Pontecorvo, Cingolani e Mariani porterà automaticamente ad un rivoluzionamento degli attuali assetti relativi alle “prime linee”. Lasceranno i rispettivi incarichi (e probabilmente l’azienda) il DG Lucio Valerio Cioffi, il Chief Strategy & Market Intelligence Officer, Enrico Savio e il potente responsabile degli Affari Legali, Andrea Parrella, tutti e tre “fedelissimi” di Profumo.

Ma subiranno ricollocazioni o ridimensionamenti anche manager come Pasquale Di Bartolomeo, Tommaso Profeta, il “filosofo etico” Stefano Amoroso, Gabriele Pieralli e Marco Zoff. In crescita, invece, le azioni di Carlo Gualdaroni.

meloni crosetto centenario aeronautica piazza del popolo

...................................................

lorenzo mariani foto di bacco (2) l ambasciatore stefano pontecorvo foto di bacco (2) lorenzo mariani foto di bacco (1)