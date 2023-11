NESSUNO AVEVA IMMAGINATO CHE LE PAROLE “PORNO” E “JOHNSON” POTESSERO TROVARSI NELLA STESSA FRASE. E INVECE IL NUOVO SPEAKER DELLA CAMERA USA MIKE JOHNSON CONFESSA: “IO E MIO FIGLIO CI MONITORIAMO A VICENDA PER TENERCI LONTANI DAI SITI PORNO” – IL REPUBBLICANO, CONTRARIO ALL’ABORTO E ALL’INVIO DI AIUTI ALL’UCRAINA, ULTRA CATTOLICO E ANTIGAY, HA RIVELATO DI AVER INSTALLATO UNA APP PER MONITORARE L’ATTIVITÀ DI NAVIGAZIONE – JOHNSON SOSTIENE CHE “LA CADUTA DELL'IMPERO ROMANO SI STATA CAUSATA DAL DILAGANTE COMPORTAMENTO OMOSESSUALE CHE ERA CONSENTITO"

Nessuno aveva immaginato che le parole “porno” e “Johnson” potessero trovarsi nella stessa frase. Ma adesso lo sono. In un’intervista pubblicata l’anno scorso e riemersa in questi giorni, il nuovo Speaker della Camera del Congresso americano, l’ultra conservatore della Louisiana Mike Johnson, 51 anni, ha ammesso di condividere con il figlio una app per tenere a bada la dipendenza dai siti porno.

La rivelazione è diventata virale sui social e ha fatto il giro dei media, infiammando il dibattito sulla sua idea di privacy, anche perché sarebbe una regola della famiglia Johnson: quando prendi il tuo primo cellulare, ha spiegato, devi lasciarti monitorare tutta l’attività. Il Repubblicano, sposato con un’insegnante, ha altri tre figli, tra cui due adolescenti.

Nella clip trasmessa l’anno scorso a un forum della chiesa battista di Benton, Louisiana, Johnson aveva spiegato come il figlio avesse montato una app sui congegni elettronici di entrambi per monitorare l’accesso a internet. “L’app si chiama Covenant Eyes - aveva detto - e la usiamo da molto tempo. E’ il software più affidabile che io conosca. Costa 15 dollari al mese, 16 dollari al mese, non ricordo, e tu puoi controllare fino a dieci apparecchi elettronici”. “Questo congegno - ha continuato - registra tutta la tua attività sul cellulare e sugli altri sistemi, tipo computer, tablet, tutto quello che hai. Noi li abbiamo tutti monitorati”. Johnson ha parlato di “atto di responsabilità verso il tuo partner”. “Nel mio caso - ha sottolineato - è mio figlio Jack, che ha 17 anni”.

(…) Su X, l’ex Twitter, un utente ha confessato il suo stupore: “Possiamo smettere di parlare dei sondaggi del New York Times (che danno Donald Trump in vantaggio su Joe Biden, ndr) e cominciare a parlare di come Mike Johnson avesse una app che controlla la dipendenza dal porno e scambiasse ogni giorno report con il figlio?”.

