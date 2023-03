NESSUNO LO DICE APERTAMENTE, MA LE TRATTATIVE SONO IN CORSO – IL BREVE COLLOQUIO DI BLINKEN CON LAVROV AL G20 DI DELHI È SERVITO ANCHE A RIBADIRE “LA VOLONTÀ AMERICANA DI CERCARE UNA VIA NEGOZIALE” PER CHIUDERE LA GUERRA IN UCRAINA – SEMPRE PIÙ GENERALI A WASHINGTON PENSANO CHE IL CONFLITTO NON POSSA TRASCINARSI PER LE LUNGHE. IL PROSSIMO ANNO CI SONO LE ELEZIONI E I REPUBBLICANI POTREBBERO CHIUDERE I RUBINETTI A ZELENSKY – OGGI IL CANCELLIERE TEDESCO SCHOLZ ARRIVA ALLA CASA BIANCA…

A margine del G20 dei ministri degli Esteri a New Delhi, il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov si sono parlati di persona per la prima volta dall'inizio del conflitto in Ucraina il 24 febbraio del 2022.

La portavoce di Lavrov, Maria Zakharova, ha ridimensionato la portata dell'incontro spiegando che è stato richiesto da Blinken e che non si è trattato né di un colloquio né di un meeting: «Hanno parlato brevemente a margine e in piedi». La delegazione statunitense non ha contestato la ricostruzione di Zakharova ed è stato poi lo stesso capo della diplomazia Usa a precisare le richieste che ha fatto a Lavrov. Blinken ha toccato tre temi nel faccia a faccia con Lavrov.

Ha sollecitato la Russia a rientrare nel Nuovo Start sugli arsenali nucleari definendo «irresponsabile» la decisione di uscirne […]; quindi ha reiterato la determinazione Usa a riportare a casa Paul Wheelan, detenuto a Mosca dal 2018 e condannato per spionaggio; infine ha ribadito l'invito alla Russia a scegliere l'opzione diplomatica sull'Ucraina e «di mettere fine alla guerra di aggressione» assicurando che l'America «è pronta a sostenere Kiev per tutto il tempo necessario». […]

Anche Washington ha rubricato il confronto con il ministro russo quasi come casuale. Tuttavia denota, si ragiona negli ambienti diplomatici, la volontà «americana di cercare una via negoziale» per chiudere un conflitto che al Pentagono sempre più generali ritengono possa trascinarsi senza vincitori né vinti per tutto l'anno.

E' una prospettiva che comincia a irritare non pochi deputati al Congresso dove, pur esistendo il clima bipartisan di sostegno alla linea Biden, si evidenzia che l'«Ukraine fatigue» potrebbe prevalere nei prossimi mesi e con l'avvicinarsi di due date importanti: la prima è legata al rinnovo del budget dal quale l'Amministrazione potrà attingere per il sostegno concreto – fra armi, aiuti economici ed umanitari – all'Ucraina; il secondo è invece connesso alle primarie repubblicane dove i principali candidati, già in corsa o potenziali, come Trump e DeSantis sono scettici nel mantenere aperto il canale degli aiuti.

[…] Oggi alla Casa Bianca arriverà Olaf Scholz per un bilaterale con Joe Biden chiesto un mese fa dal cancelliere tedesco per fare il punto sulla guerra. Berlino e Parigi sono al lavoro per una soluzione diplomatica, nonostante il muro di Mosca. Scholz ha fatto sapere che sono in corso «discussioni su Kiev e altri partner sulle future garanzie di sicurezza per l'Ucraina». E' un tema che lo stesso Blinken, riferendosi a una pace «duratura e giusta» ha sollevato sia ieri durante il summit in India […]

