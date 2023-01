7 gen 2023 09:50

NESSUNO VUOLE STARE VICINO A PUTIN – “MAD VLAD” HA ASSISTITO ALLA MESSA PER IL NATALE ORTODOSSO A MOSCA DA SOLO (VIDEO) – IL CESSATE IL FUOCO CHE IL PRESIDENTE RUSSO HA DICHIARATO UNILATERALMENTE NON CAMBIA LE CARTE IN TAVOLA, PER L’ALTO RAPPRESENTANTE DELLA POLITICA ESTERA DELL’UE, JOSEP BORRELL: “IL RITIRO DELL TRUPPE RUSSE È L’UNICA OPZIONE SERIA PER RIPRISTINARE PACE E SICUREZZA” – LO SCORSO AGOSTO, MENTRE PUTIN MINACCIAVA DI USARE LA BOMBA ATOMICA, UN GRUPPO DI HACKER RUSSI HA COLPITO TRE LABORATORI DI RICERCA NUCLEARE NEGLI STATI UNITI