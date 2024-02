26 feb 2024 10:42

NETANYAHU FA DI TUTTO PER SABOTARE UN ACCORDO – A DOHA SI TRATTA PER UN CESSATE IL FUOCO DI 6 SETTIMANE, CON LA LIBERAZIONE DI 40 OSTAGGI IN MANO A HAMAS IN CAMBIO DELLA SCARCERAZIONE DI DETENUTI PALESTINESI. MA “BIBI” PRETENDE CHE QUELLI CONDANNATI A PENE PIÙ GRAVI VENGANO SUBITO DEPORTATI IN QATAR. E NON ARRETRA SULL'OPERAZIONE MILITARE A RAFAH: “VERRÀ SOLO RIMANDATA” – BIDEN, CHE NON PUO’ PERMETTERSI UN MEDIO ORIENTE IN FIAMME, SPINGE PER SIGLARE UN ACCORDO PRIMA DELL'INIZIO DEL RAMADAN…