NETANYAHU HA CEDUTO: ISRAELE CONCEDE IL PASSAGGIO DI FORNITURE “MINIME” DALL’EGITTO VERSO GAZA – JOE BIDEN ANNUNCIA 100 MILIONI DI DOLLARI DI FONDI AMERICANI PER L’ASSISTENZA UMANITARIA A GAZA E CISGIORDANIA. MA CHI CONTROLLA CHE QUEL DENARO NON FINIRÀ, COME GIÀ IN PASSATO, NELLE MANI DEI TERRORISTI DI HAMAS?

JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU

1. BIDEN, OK DI ISRAELE AGLI AIUTI A GAZA IL PRIMA POSSIBILE

(ANSA-AFP) - Israele ha accettato di permettere l'ingresso dei aiuti umanitari a Gaza "il più presto possibile". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden da Tel Aviv.

"Israele ha concordato che l'assistenza umanitaria possa iniziare a spostarsi dall'Egitto a Gaza", ha detto Biden, aggiungendo che gli Stati Uniti stanno lavorando con i partner per far sì che "i camion attraversino il confine il prima possibile".

JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU

2.ISRAELE, VALUTIAMO CON USA FORNITURE MINIME A GAZA DA CAIRO

(ANSA) - Alla luce delle richieste degli Usa, attualmente sono discusse con loro "soluzioni alternative" per forniture "minime" da parte dell'Egitto di "medicine, cibo e acqua" per per gli sfollati "a patto che queste non arrivino ad Hamas". Lo ha detto una fonte politica citata dalla Radio pubblica. Al tempo stesso Israele si rifiuta "di inoltrare aiuti verso Gaza dal territorio israeliano finchè non saranno liberati gli ostaggi".

joe biden bibi netanyahu in israele

3. BIDEN, 100 MLN DI AIUTI UMANITARI PER GAZA E CISGIORDANIA

(ANSA) - "Oggi annuncio inoltre 100 milioni di dollari di fondi Usa per l'assistenza umanitaria a Gaza e Cisgiordania. Questo denaro sosterrà oltre un milione di sfollati per il conflitto, comprese le necessità di emergenza a Gaza". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Tel Aviv.

joe biden bibi netanyahu in israele JOE BIDEN CON BIBI NETANYAHU IN ISRAELE JOE BIDEN CON BIBI NETANYAHU IN ISRAELE joe biden bibi netanyahu in israele