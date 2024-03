A NETANYAHU NON FREGA UN CAZZO DI BIDEN – “BIBI” NON HA ALCUNA INTENZIONE DI MOLLARE SULL’INCURSIONE SU RAFAH DOVE È AMMASSATO L’85% DEI PALESTINESI SFOLLATI DAL NORD DELLA STRISCIA DI GAZA - YOAV GALLANT, IL MINISTRO DELLA DIFESA, TUONA: “CHI PENSA CHE ABBIAMO RALLENTATO, SE NE ACCORGERÀ PRESTO”. SUGLI AIUTI UMANITARI REGNA IL CAOS – E A NORD HEZBOLLAH HA INTENSIFICATO I LANCI DI RAZZI DAL SUD DEL LIBANO…

Estratto dell’articolo di Davide Frattini per il “Corriere della Sera”

JOE BIDEN CON BIBI NETANYAHU

Ritardi. Nella guerra — «chi pensa che abbiamo rallentato, se ne accorgerà presto», proclama Yoav Gallant, il ministro della Difesa — e soprattutto nella gestione degli aiuti umanitari: «Apriremo nuovi canali per inondare la Striscia di soccorsi», assicura Daniel Hagari, il portavoce dell’esercito. Gallant insiste assieme al premier Benjamin Netanyahu per procedere con l’incursione contro Rafah, la città nel sud dov’è ormai ammassato l’85 per cento della popolazione, gli sfollati dal nord in macerie e affamato.

ATTACCO ISRAELIANO ALL OSPEDALE NASSER DI KHAN YUNIS

Le concessioni sugli ingressi per i convogli con cibo, acqua e medicinali arrivano dopo settimane, se non mesi, di pressioni americane. Ancora ieri Antony Blinken, il segretario di Stato, ha ripetuto che «Israele deve fare degli aiuti e della protezione dei civili le priorità più importanti», i palestinesi uccisi dall’inizio del conflitto, ordinato da Netanyahu dopo i massacri del 7 ottobre nel sud del Paese, sono oltre 31 mila.

biden netanyahu 2

Il caos è tale che anche le consegne più accelerate e in maggior numero rischiano di non funzionare. La Gran Bretagna ha interrotto i lanci di aiuti dagli aerei per il timore di colpire gli abitanti, mentre l’Unrwa — l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi — denuncia un attacco israeliano contro un centro di distribuzione a Rafah, un impiegato dell’organizzazione è morto e 22 persone sono rimaste ferite

usa paracadutano pasti su gaza 4

[…] L’organizzazione fondamentalista vuole sfruttare il Ramadan, il mese più sacro per i musulmani, per allargare lo scontro e incita i palestinesi della Cisgiordania a «marciare» sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme, quello che per gli ebrei è il Monte del Tempio.

Non che i fronti aperti manchino. Hezbollah ha intensificato i lanci di razzi dal sud del Libano, dove gli israeliani hanno eliminato un comandante di Hamas, colpito da un missile nella sua auto. […]

usa paracadutano pasti su gaza 1 truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 14 sfollati palestinesi in fuga attacco israeliano all ospedale nasser di khan yunis 3 attacco israeliano all ospedale nasser di khan yunis 2 JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU