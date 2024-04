29 apr 2024 17:43

NETANYAHU NON VUOLE ESSERE TRATTATO COME UN PUTIN QUALUNQUE – IL PREMIER ISRAELIANO RISCHIA NEI PROSSIMI GIORNI UN MANDATO D’ARRESTO DA PARTE CORTE PENALE INTERNAZIONALE, CHE GLI IMPEDIREBBE DI VIAGGIARE IN GIRO PER IL MONDO E LO FAREBBE ENTRARE DI DIRITTO NEL CLUB DEI PARIA, INSIEME A “MAD VLAD”- E INFATTI, “BIBI” HA MESSO IN CAMPO UN “DISPERATO SFORZO DIPLOMATICO” SUGLI USA ATTACCANDOSI AL TELEFONO PER EVITARLO