NETANYAHU, PRIMA O POI, DOVRÀ CEDERE – IN EGITTO NUOVI NEGOZIATI PER UN CESSATE IL FUOCO DI 6 SETTIMANE CHE PORTI ALLA LIBERAZIONE DEGLI OSTAGGI – I MEDIATORI PARLANO DI PROGRESSI “RELATIVAMENTE SIGNIFICATIVI”, AL PUNTO CHE LE PARTI SI STAREBBERO PREPARANDO A STILARE UNA BOZZA FINALE. BIDEN È IN PRESSING SU “BIBI” (CHE IN PRIVATO DEFINISCE CORDIALMENTE “UNO STRONZO”), MA QUELLO RIFIUTA OGNI TRATTATIVA…

MEDIA, 'AL CAIRO PROGRESSI PER UNA TREGUA DI 6 SETTIMANE'

(ANSA) - Israele e Hamas hanno fatto "progressi" per un accordo che porti ad una cessate di 6 settimane e alla liberazione degli ostaggi a Gaza. Lo ha riferito il Times of Israel che cita due fonti con conoscenza diretta dei colloqui in corso al Cairo. Secondo un esponente egiziano i mediatori hanno raggiunto ciò che hanno descritto come un progresso "relativamente significativo" e che le parti ora si focalizzano sulla stesura di "una bozza finale" per un cessate il fuoco di 6 settimane con la garanzia di ulteriori negoziati per uno permanente. Una fonte occidentale, pur evocando cautela, ha sottolineato l'importanza della riunione di oggi.

