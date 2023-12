NETANYAHU STA COMBATTENDO DUE GUERRE, MA RISCHIA DI PERDERLE ENTRAMBE – “BIBI” UFFICIALMENTE LOTTA CONTRO HAMAS MA IN VERITÀ COMBATTE PER LA SUA SOPRAVVIVENZA POLITICA: LUNEDÌ È RIPARTITO IL PROCESSO CHE LO VEDE IMPUTATO PER CORRUZIONE, E GLI OPPOSITORI LO ACCUSANO DI AVER CONTRIBUITO AD ACCRESCERE IL POTERE DI HAMAS PER CONTINUARE A BLOCCARE LA NASCITA DI UNO STATO PALESTINESE – IL PREMIER ISRAELIANO SA CHE UNA VOLTA FINITA L’OPERAZIONE A GAZA, DOVRÀ ANDARE AI GIARDINETTI. O IN GALERA…

1. DUE PIAZZE A TEL AVIV: LO SCONTRO TRA GLI ISRAELIANI E IL PREMIER È SUGLI OSTAGGI

Estratto dell’articolo di Micol Flammini per “il Foglio”

Ci sono due piazze a Tel Aviv. Una è quella in cui si incontrano le famiglie degli ostaggi e tutti gli israeliani che ogni giorno vengono qui a sostenerli. L’altra è un minuscolo corteo, tanto piccolo da sembrare un picchetto un po’ affollato, che si raduna ogni sera davanti alla Kirya per chiedere le dimissioni di Benjamin Netanyahu. Per il momento le due piazze non si incontrano, ma fisicamente non sono distanti, prima o poi si troveranno a metà strada. […]

E’ difficile quantificare quanti terroristi siano stati uccisi a Gaza, il loro numero si confonde con quello dei troppi civili morti, ma secondo l’esercito sono circa quattromila. La discussione in Israele non è su quanto sia opportuno portare avanti la guerra, la maggioranza netta degli israeliani è a favore, piuttosto su come conciliare i suoi due obiettivi: eliminare Hamas e liberare gli ostaggi.

[…] In questo momento […] il futuro di un premier longevo e onnipresente come Bibi è legato alla liberazione degli ostaggi, al suo impegno con le famiglie degli israeliani che hanno un parente ancora in prigionia o che stanno gestendo il suo ritorno.

Il premier è percepito come lontano, non riceve le famiglie quando chiedono un colloquio, ritarda gli appuntamenti con loro e ieri avrebbe detto quello che in tanti temevano: non ci sono speranze di liberare tutti. L’incontro tanto richiesto e atteso è stato uno scontro.

In ostaggio ci sono ancora 138 persone, venti donne, due minori e dieci prigionieri con più di settantacinque anni. Chi è tornato sta iniziando a parlare ora, racconta di violenze e umiliazioni, in molti hanno paura di dire qualsiasi cosa e sarebbero stati minacciati dai terroristi, che prima di lasciarli andare li hanno filmati mentre lodavano i loro secondi. E’ guerra psicologica e questi giorni, il dolore e la resistenza, stanno scrivendo il futuro di Israele. Le due piazze, anche se ancora non unite, iniziano a dire qualcosa di simile.

2. NETANYAHU STA COMBATTENDO DUE GUERRE E POTREBBE NON VINCERE NESSUNA DELLE DUE

Traduzione da “Today’s WorldView”, la newsletter del “Washington Post”

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta combattendo due guerre. È a capo di un gabinetto d’emergenza, che guida l'operazione contro il gruppo Hamas, dopo che, il 7 ottobre, la furia dei militanti nel sud di Israele ha fatto assistere al giorno più sanguinoso per gli ebrei dopo l'Olocausto.

Ma dopo quasi due mesi di conflitto e più di 15.000 palestinesi uccisi a Gaza, Netanyahu è entrato in un altro campo di battaglia: lunedì è ripreso il processo per le accuse di corruzione che da tempo coinvolgono il primo ministro.

Tutto ciò è successo dopo che venerdì il ministro della Giustizia israeliano, Yariv Levin, ha dichiarato concluso lo stato di emergenza nei tribunali israeliani. Le aule avevano fermato tutti i casi non urgenti sulla scia degli avvenimenti del 7 ottobre. Ora il primo ministro, da tempo al potere, è, almeno teoricamente, di nuovo sul banco degli imputati. Netanyahu non ha partecipato all'udienza, ma probabilmente sarà chiamato a testimoniare durante il processo della difesa in primavera.

Netanyahu è stato accusato di corruzione, frode e abuso di fiducia alla fine del 2019, diventando così il primo premier dello Stato ebraico a essere incriminato mentre era in carica. Netanyahu ha negato tutte le accuse e ha respinto le affermazioni parlando di caccia alle streghe.

In passato “Bibi” era stato già incriminato altre due volte. I suoi drammi giudiziari hanno oscurato la politica israeliana per quasi mezzo decennio. Sono il sottotesto delle rabbiose campagne del primo ministro contro la magistratura e i media indipendenti del Paese. E probabilmente hanno motivato la ricerca di Netanyahu di un potere continuo e di una potenziale immunità, portandolo a progettare un ritorno in carica, dopo le elezioni del 2022, a capo della coalizione più di estrema destra nella storia di Israele. Potrà essere costretto a dimettersi solo in caso di condanna, il che potrebbe avvenire tra qualche anno.

Dopo l'attacco del 7 ottobre, la posizione di Netanyahu è diventata ancora più evidente. Arrabbiata e traumatizzata dalla sanguinosa azione di Hamas, che ha visto i militanti rapire più di 200 ostaggi israeliani, l'opinione pubblica israeliana ha chiesto a gran voce un'azione dura. Ma molti israeliani rimproverano a Netanyahu alcune responsabilità sul giorno più letale nella storia dello Stato ebraico e sono risentiti dai suoi tentativi di scaricare la colpa sull'establishment della difesa israeliana. L'attrito visibile tra il gabinetto di Netanyahu e le famiglie in lutto degli ostaggi ha colpito anche la società israeliana.

Negli ultimi giorni, i manifestanti sono tornati a picchettare la residenza di Netanyahu, chiedendo a gran voce le sue dimissioni. I sondaggi mostrano che la stragrande maggioranza degli israeliani lo vuole fuori immediatamente o non appena cesseranno le ostilità. Lunedì, il leader dell'opposizione Yair Lapid ha chiesto ancora una volta che il primo ministro si dimetta. "Chi ha fallito non può andare avanti", ha scritto Lapid sui social media. "Colui il cui nome è iscritto nel disastro, che ha perso la fiducia dell'esercito e del popolo, dovrebbe fare l'unica cosa decente e andarsene".

Lapid, che è stato brevemente primo ministro nel 2022 come parte di una coalizione anti-Netanyahu che alla fine è crollata, ha anche detto ai giornalisti che se le cose fossero cambiate e Netanyahu non fosse stato premier, avrebbe chiesto a gran voce la "testa di Lapid su un piatto d'argento". Lapid ha ventilato la possibilità di entrare in un governo di unità guidato dal partito Likud di Netanyahu, ma senza Netanyahu stesso. Anche l'ex primo ministro Ehud Barak si è unito al coro, dicendo al canale britannico Channel 4 che "in un Paese normale, [Netanyahu] si sarebbe dimesso l'8 ottobre".

Ora, nel bel mezzo di una crisi sconcertante, Netanyahu sta lottando per ciò che resta della sua carriera politica, cercando al contempo di sconfiggere in modo soddisfacente Hamas. La partita finale su entrambi i fronti sembra difficile per il primo ministro. Gli esperti faticano a capire come Netanyahu possa sopravvivere in carica dopo la guerra - anche il venerato primo ministro Golda Meir dovette ritirarsi dopo lo shock della guerra dello Yom Kippur del 1973. E potrebbe anche rivelarsi difficile per Israele ottenere il tipo di vittoria massimalista ricercata dagli alleati di estrema destra di Netanyahu.

[…] Netanyahu e Hamas dipendevano l'uno dall'altro. Entrambi potrebbero essere in via di estinzione. Netanyahu ha passato anni a tollerare tacitamente l'esistenza di Hamas a Gaza. Lo scisma di questa fazione con la leadership incapace dell'Autorità Palestinese ha fatto sprofondare il movimento nazionale palestinese in una crisi prolungata e ha minato quello slancio che c'era per una soluzione a due Stati che nessuno nella destra israeliana sembra volere. Netanyahu ha contribuito a sostenere questo status quo, permettendo il trasferimento di fondi del Qatar a Gaza, tra le altre misure per alleggerire la pressione sul gruppo islamista. Ora, quell'accordo potrebbe portare alla sua rovina. […]

