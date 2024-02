18 feb 2024 10:20

NETANYAHU VUOLE FAR SALTARE LE CORONARIE A BIDEN – IL PREMIER ISRAELIANO: “ANCHE SE DOVESSIMO OTTENERE UN ACCORDO PER LIBERARE GLI OSTAGGI, ENTREREMO A RAFAH" – IL PRESIDENTE AMERICANO SPERAVA CHE "BIBI" NON INTERVENISSE NELL'AREA AL CONFINE CON L'EGITTO ALMENO FINO A CHE NON SI FOSSE CONCLUSA LA TRATTATIVA PER GLI OSTAGGI ISRAELIANI CON I TERRORISTI DI HAMAS - IL MESSAGGIO DEI MINISTRI DEGLI ESTERI DEL G7: “SE ISRAELE ATTACCA CI SARANNO CONSEGUENZE DEVASTANTI PER I CIVILI”