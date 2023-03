NICOLA PORRO SPIEGA PERCHÉ HA PUBBLICATO IL VIDEO DEL KARAOKE SALVINI-MELONI – “CHE FOLLIA LE POLEMICHE ESPLOSE DOPO IL FILMATO. PERCHÉ I DUE LEADER DOVREBBERO “VERGOGNARSI”? ADDIRITTURA STEFANO CAPPELLINI TITOLA “IL KARAOKE DELLA VERGOGNA”. MA VI RENDETE CONTO CHE CAZZO DICONO QUESTI? CHE IPOCRITI” - VIDEO

Come saprete, in occasione dei cinquant’anni anni di Salvini, venerdì c’è stata una festa a sorpresa a cui sono stato anche io. E apriti cielo per quel video in cui Salvini e Meloni cantano insieme. Insomma, guai a pensare che Salvini possa festeggiare i suoi cinquant’anni insieme a Meloni e Berlusconi! Perché questo è avvenuto: non hanno fatto di certo i trenini o sono andati al Piper.

Perché ho pubblicato il video del karaoke di Salvini e Meloni? Come ho spiegato questa mattina, l’ho fatto, evidentemente dopo aver chiesto il permesso, per far vedere come tutte le cazzate che scrivevano i giornali in quei giorni, riguardo dei presunti malumori interni al governo, fossero totalmente inventate. È proprio per questo che oggi gli rode! In un mondo normale, un ministro ha tutto il diritto di festeggiare il suo compleanno con una festa più che sobria. Invece oggi non mancano le critiche dei soliti intellettuali. Addirittura Stefano Cappellini titola “Il karaoke della vergogna”.

Ma vi rendete conto che cazzo dicono questi? Ricapitolando, prima si è fatto intendere che il governo fosse responsabile della strage di Cutro e che la Meloni non fosse tornata in tempo dalle sue visite ufficiali. Successivamente, in occasione del Consiglio dei Ministri fatto a Cutro, il governo è stato incolpato di non aver fatto abbastanza nei confronti dei parenti delle vittime. Infine, se il Ministro dei trasporti si permette di festeggiare il suo compleanno in occasione dei suoi cinquant’anni, un’innocua festa è ai loro occhi uno scandalo e diventa “il karaoke della vergogna“. Che ipocriti!

