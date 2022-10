NIENTE PIÙ SEGRETI – LA STELLINA DI ONLYFANS, BEATRICE SEGRETI, IN ARTE BEA SECRETS, SI RACCONTA: “MIA MAMMA NON MI PARLA PIÙ. VOLEVA CHE MI LAUREASSI IN ECONOMI E SI È SOFFERMATA SULL’ESPLICITO E SUL SUPERFICIALE DEL LAVORO, SENZA PENSARE AL FATTO CHE MI RENDE FELICE” – “DA ADOLESCENTE MI SENTIVO UN MASCHIACCIO, TANTO CHE MI METTEVO LO SCOTCH SUL SENO. NON MI SENTIVO DONNA. È STATO UN PERIODO IN CUI HO TOCCATO IL…”

«Ora sono me stessa. Non mi vergogno, anzi vado fiera di ciò che faccio», parola di Beatrice Segreti una delle ragazze più seguite su Onlyfans, che ha raccontato come sia cambiata la sua vita, dopo aver scelto di sfidare pregiudizi e clichè. Alla trasmissione Rai, Generazione Z, Segreti ha raccontato la sua trasformazione dopo che ha deciso di pubblicare contenuti a luci rosse, che riscuotono un grande successo sul web. Ma non sono i soldi ad averla motivata.

«Un'artista è chiunque sappia usare il suo corpo, anche come lo uso io è un’espressione del mio essere» ha detto ancora Beatrice Segreti, ammettendo che i guadagni su Onlyfans sono molto buoni. Eppure il rapporto con il proprio corpo non è sempre stato lo stesso. «Da adolescente mi sentivo un maschiaccio, tanto che mi mettevo lo scotch sul seno. È stato un periodo in cui ho toccato il fondo perché non mi piacevo, non mi sentivo donna e non mi prendevo cura di me stessa», ha confessato nel programma Rai.

Tuttavia in famiglia non c'è stato il via libera alla sua scelta disinibita. In particolare, sua mamma Sonia, non le parla più dopo aver scoperto la sua attività. «Ha visto un video e si è subito allontanata da me. Prima avevamo un rapporto bellissimo, io sono figlia unica. La sua reazione è dettata dal fatto che forse si è soffermata sull’esplicito e sul superficiale del lavoro, senza pensare al fatto che mi rende felice e mi lascia esprimere al 100%. Io l’ho cercata diverse volte, ma non risponde...mia mamma mi voleva dottoressa in Economia Aziendale».

