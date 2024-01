NIKKI HALEY HA MESSO LE CORNA AL MARITO MILITARE CON DUE UOMINI? – L'EX AMBASCIATRICE AMERICANA ALL'ONU, CANDIDATA ALLE PRIMARIE REPUBBLICANE, NEGA LE ACCUSE DI TRADIMENTO. MA I DUE CON CUI AVREBBE AVUTO UNA RELAZIONE CLANDESTINA HANNO FIRMATO, NEL 2010, DELLE DICHIARAZIONI GIURATE IN CUI AFFERMANO DI AVER AVUTO UNA RELAZIONE SESSUALE CON LEI, PRIMA CHE DIVENTASSE GOVERNATRICE – IL “DAILY MAIL” BANDITO DALLA CAMPAGNA ELETTORALE DI HALEY PERCHÉ…

Traduzione dell’articolo di Emily Goodin, Ken Silverstein E Josh Boswell per www.dailymail,com

NIKKI HALEY CON IL MARITO

Al Dailymail.com è stato chiesto di lasciare l'incontro di Nikki Haley con gli elettori nel New Hampshire venerdì mattina e gli è stato detto che gli è stato vietato di coprire i futuri eventi della sua campagna elettorale.

Il divieto è arrivato dopo che venerdì mattina il DailyMail.com ha pubblicato un articolo che riportava in esclusiva che la Haley aveva falsamente negato di aver tradito il marito quando era stata accusata di aver avuto due relazioni extraconiugali durante la sua campagna per diventare governatore nel 2010 in South Carolina.

La campagna di Haley non ha risposto alle richieste di commento sulla storia, nonostante il DailyMail.com abbia dato loro 24 ore di tempo per farlo. La sua campagna la sta colpendo duramente anche con la pubblicità nello stato.

Larry Marchant Jr

Haley ha concluso con un deludente terzo posto nei caucus dell'Iowa di lunedì, ma i sondaggi mostrano che potrebbe fare molto meglio nel New Hampshire, dove ha concentrato gran parte del suo tempo e della sua attenzione. Trump ha vinto l’Iowa con un vantaggio di 30 punti.

Venerdì mattina, a un giornalista e a un fotografo del DailyMail.com è stato chiesto di lasciare l'evento di Haley al Mary Ann's Diner di Amherst, nel N.H., un ristorante pubblico dove l'ex governatore della Carolina del Sud stava parlando agli elettori.

Il Daily Mail non è accreditato per altri eventi. Vi chiedo gentilmente di andarvene", ha detto Chaney Denton, portavoce della Haley, indicando la porta. Alla domanda se questo fosse valido per il resto della campagna, Denton risponderebbe “sì”. […]

Venerdì il Dailymail.com ha riportato le accuse di una relazione che Haley ha negato di avere. Nuovi testimoni si sono fatti avanti, affermando che le smentite di Haley su due presunte relazioni del 2008 sono false e che i presunti incontri erano sfacciati e ampiamente conosciuti tra i politici della Carolina del Sud.

Will Folks

Will Folks, 49 anni, e Larry Marchant, 61 anni, hanno entrambi firmato nel 2010 dichiarazioni giurate in cui affermano di aver avuto una relazione sessuale con l'allora legislatore della Carolina del Sud, prima che diventasse governatore.

Sebbene i contenuti delle dichiarazioni siano stati descritti all'epoca dai principali organi di informazione, questa è la prima volta che vengono pubblicati al di fuori del documento di Folks stesso, pubblicato sul suo blog.

Haley, 51 anni, all'epoca negò entrambe le cose, affermando di essere "fedele al 100%" al padre dei suoi due figli e marito da 28 anni, Michael Haley, che nel 2012 è stato schierato in Afghanistan con la Guardia Nazionale.

Ora Haley lo cita spesso come motivo della sua candidatura presidenziale. Ha assunto un nuovo tono combattivo sul sentiero della campagna, mentre i sondaggi la mostrano in costante ascesa nel primo stato delle primarie nazionali. La candidatura di Haley dipende da un buon risultato in New Hampshire, che includerebbe un secondo posto ravvicinato.

nikki haley caucus iowa 1

Trump è in vantaggio su Haley di 14 punti nella media dei sondaggi di RealClearPolitics sul New Hampshire. Tuttavia, i sondaggi mostrano anche che Haley è in una traiettoria ascendente: negli ultimi due mesi è salita costantemente dal 20% al 38%. […]

NIKKI HALEY TRUMP nikki haley 4 SPILLETTE PER NIKKI HALEY