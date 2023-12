29 dic 2023 17:17

NIKKI HALEY È PRONTA A CONCEDERE LA GRAZIA A TRUMP SE VERRA’ ELETTA PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI - PER LA CANDIDATA REPUBBLICANA ALLA CASA BIANCA SAREBBE “NEL MIGLIOR INTERESSE DEL PAESE NON AVERE UN UOMO DI 80 ANNI IN PRIGIONE". LA CANDIDATA HA AGGIUNTO CHE LA GRAZIA SERVIREBBE A VOLTARE PAGINA E A NON PARLARE PIÙ DI TRUMP...